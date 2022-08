Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

15,46 EUR +2,38% (12.08.2022, 14:38)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

15,50 EUR +2,51% (12.08.2022, 11:29)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (12.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die dritte Guidance-Erhöhung treffe die EQUI.TS-Schätzung für das FY 22-23, die somit unverändert bleibe, fassen die Analysten aus Frankfurt/M zusammen. Der Markt-Konsens müsse wohl nachgezogen werden, analysieren die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie. Seit einiger Zeit ginge das Mobilitätsverhalten - wichtiger Indikator für den Bioethanolabsatz - zurück. Abgesenkte 22er Konjunkturprognosen seien in den Zielkursen wohl eingepreist, Rezessionsperspektiven dagegen nicht, analysieren die Researcher die aktuelle Erwartungshaltung.C2-Spot-Preise seien binnen zwölf Wochen um ca. 20% auf mehr als 980 EUR/m3 gefallen und würden die Erwartungen reflektieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CropEnergies-Aktie: