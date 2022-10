Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

12,58 EUR -7,09% (13.10.2022, 12:59)



XETRA-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

12,50 EUR -6,72% (13.10.2022, 12:41)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (13.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die KPI's des Q3/22-23 hätten über der ohnehin optimistischen Erwartung gelegen - die Guidance sei bestätigt worden, fassen die Analysten aus Frankfurt/M zusammen. Denn das zunehmende Rezessionsrisiko habe Rohöl- und auch die C2-Preise in den vergangenen Wochen weiter unter Druck gesetzt. Seit 07/22 seien die C2-Spot-Preise ca. 25% auf mehr als 890 EUR/m3 gesunken. Damit nicht genug: Die Importe, insbesondere aus Brasilien, würden spürbar steigen, so die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie. Die H1-EBITDA-Marge (23,7%; Vj.: 11,6%) habe stark vom frühzeitigen Hedging profitiert, das im H2/FY22-23 deutlich weniger wirken werde. Alles in allem dürfte dieses Geschäftsjahr FY 22-23 ein herausragendes Rekordjahr werden, so die Analysten.Die Aussichten für FY 23-24 seien nur schwer zu greifen, denn die aktuellen und extrem hohen Energiepreise würden ein zielführendes (Energie-)Hedging für FY 23-24 zurzeit nicht zulassen. Auch deshalb prüfe man die Kapazitätsanpassung des Werkes in Wilton, UK, das für ca. 30% der Konzernkapazitäten stünde. Zumal der dortige Wettbewerber Vivergo seine Anlage wieder anfahre und ferner der Importdruck zunehmen werde. Die "Energie-Preisdeckel" in Deutschland und UK seien "grundsätzlich hilfreich", schreiben die Aktienexperten weiter, hätten aber für CE2 aktuell keine direkte Wirkung.In Summe werde das Chancen-/Risiko-Verhältnis ungünstiger; was auch Konsequenzen für den Zielkurs hätte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link