Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (12.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bioethanol-Herstellers CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.In Ausgabe 31/22 habe sich DER AKTIONÄR im Rahmen eines Artikels verschiedenen europäischen Bioenergie-Herstellern und deren rosigen Aussichten gewidmet. Zum vorgestellten Quintett habe auch die CropEnergies-Aktie gezählt, die am Donnerstag nach der Erhöhung der Jahresprognose ein starkes Kaufsignal generiert habe.Für das gebrochene Geschäftsjahr 2022/23 (bis Ende Februar) rechne die Südzucker-Tochter nun mit einem moderat höheren Umsatz zwischen 1,47 und 1,57 Mrd. Euro (zuvor: 1,45 bis 1,55 Mrd. Euro).Deutlicher falle die Erhöhung der Jahresziele beim operativen Ergebnis aus: Hier strebe CropEnergies nun einen Wert zwischen 215 und 265 Mio. Euro an, vorher sollten es 165 bis 215 Mio. Euro sein. Dies entspreche einem EBITDA von 255 bis 305 Mio. Euro. Als Gründe für die Anpassung der Prognose führe das Unternehmen die "seit Geschäftsjahresbeginn hohen Ethanolpreise sowie zuletzt wieder gesunkene Preise an den Rohstoffmärkten" auf.Der deutsche Nebenwert sei nach Bekanntgabe der neuen Jahresziele auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebrochen und habe somit die Widerstandszone knapp unterhalb der 15-Euro-Marke überwinden können.Das Geschäft bei CropEnergies brumme. Würden die Ethanol-Preise auf einem hohen Niveau verweilen, könnte die Südzucker-Tochter im Laufe des Fiskaljahres erneut bei der Prognose nachbessern. DER AKTIONÄR sehe zunächst Kurspotenzial bis 18,50 Euro.Mutige Anleger nutzen das Kaufsignal zum Einstieg, der Stopp kann vorerst bei 10,50 Euro belassen werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2022)