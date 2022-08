Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

Kurzprofil CropEnergies AG:



Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist CropEnergies (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2), ein Mitglied der Südzucker-Gruppe, ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und Zuckerrüben. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke CropEnergies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. (17.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bioethanol-Herstellers CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Die CropEnergies-Aktie befinde sich seit Mitte Mai im Rallymodus. Zusätzlichen Auftrieb habe sie vor Kurzem erhöhte Jahresprognose verliehen, die dem Papier erstmals seit 2020 wieder über die 16-Euro-Marke gehievt habe. Nur noch wenige Prozentpunkte würden den Nebenwert von einem weiteren Kaufsignal trennen. Dafür müsse das Hoch aus dem September 2020, welches bei 16,48 Euro liege, aus dem Weg geräumt werden. Ein Blick auf die Bewertung des Titels zeige: Es bestehe Luft nach oben. Für das derzeitige Geschäftsjahr 2022/23 würden die Analysten bei einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,91 Euro rechnen. Daraus resultiere ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 8.Für das darauffolgende Geschäftsjahr werde derzeit bei Erlösen i.H.v. 1,38 Mrd. Euro ein bereinigtes Ergebnis von 1,27 Euro je Aktie erwartet. Selbst bei einem Rückgang in dieser Größenordnung gehe ein KGV von 13 völlig in Ordnung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CropEnergies-Aktie: