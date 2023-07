unter folgendem Link.



Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die von Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) unter die Lupe.Schön seien sie wirklich nicht, aber praktisch - würden jedenfalls Millionen Menschen finden und nichts auf ihre Birkenstock-Schuhe kommen lassen. Nun soltlen die Ökolatschen an die Börse gehen - 17 Jahre nach dem IPO einer anderen Schuhkultmarke: Crocs. Sei die Birkenstock-Story sexy genug, die Anleger zu begeistern?Birkenstock gebe es bereits seit 1774 - das Unternehmen aus Linz am Rhein habe viel erlebt und durchgemacht. Es habe Umstrukturierungen, Konflikte (z.B. mit Amazon.com oder den Mitarbeitern wegen der Bezahlung gegeben) und die Übernahme durch die amerikanisch-französische Beteiligungsgesellschaft L Catterton, hinter der u.a. LVMH stehe.Die Zahl der Birkenstock-Fans sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen, was auch an der Expansion in die USA und Asien gelegen habe. 2008 habe Birkenstock gerade einmal 94 Mio. Euro erlöst - 2020 seien es 730 Mio. Euro gewesen. Im vergangenen Jahr habe der Konzern den Umsatz auf 1,2 Mrd. Euro gesteigert und ein EBITDA von 435 Mio. Euro erzielt. Die Marge habe folglich bei 36% gelegen. Damit sei Birkenstock noch profitabler unterwegs als Crocs. De rUS-Hersteller der Gummischuhsandalen sei 2022 auf eine EBITDA-Marge von 27% gekommen.Bislang gebe es von der Firma selbst noch keinen Kommentar zum angeblichen Börsengang, über den Bloomberg am Freitag berichtet habe. Folglich würden wichtige Informationen fehlen, v.a. zu den Wachstumszielen der Firma. Die vergangenen drei Jahre würden allerdings schon mal eindrucksvoll zeigen, was mit den Ökolatschen möglich sei, wenn der Vertrieb so richtig Gas gebe.Crocs, seit 2006 an der Börse, awi ein Verzehnfacher gewesen, was vor dem IPO kaum jemand für möglich gehalten hätte. Birkenstock hätte ebenfalls Potenzial, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU