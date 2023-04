Börsenplätze Crocs-Aktie:



Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (28.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die von Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gut, die bunten Latschen seien Geschmackssache, aber die Aktie von Crocs habe zuletzt eigentlich in jedem Depot glänzen können. Seit dem Korrekturtief im vergangenen Sommer habe sich er Kurs in der Spitze verdreifacht. Im US-Handel sei Crocs gestern aber zeitweise 21 Prozent gefallen - obwohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lägen.Im ersten Quartal habe Crocs einen Umsatz von 884,2 Millionen Dollar erzielt. Erwartet worden seien 860,1 Millionen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe 2,61 Dollar betragen (erwartet: 2,15 Dollar). Ohne Bereinigung: 2,39 Dollar - eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahresquartal. Trotzdem sei der Kurs gestern im US-Handel zeitweise bis auf 116,61 Dollar gefallen. Vorgestern habe der Schlusskurs noch bei 147,78 Dollar gelegen. So heftig sei es für die Aktie an einem einzigen Tag schon seit mehreren Jahren nicht mehr abwärts gegangen.Das Problem sei der Ausblick. Die Prognosen von Crocs für Umsatz, Gewinn je Aktie und operative Marge hätten die Erwartungen verfehlt. In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe Crocs-Chef Andrew Rees gesagt, das Unternehmen habe im ersten Quartal eine leichte Abschwächung bei der Verbrauchernachfrage erlebt. "Wir erwarten eine Abschwächung bei der Verbrauchernachfrage im weiten Jahresverlauf." Das Unternehmen gehe also nicht unbedingt davon aus, dass die Ergebnisse aus dem ersten Quartal auf den Rest des Jahres übertragen werden könnten. "Ich denke, das ist nur vernünftig", habe der Crocs-Chef gesagt.Charttechnisch bewege sich der Rücksetzer bei Crocs noch im akzeptablen Rahmen. Fängt sich der Kurs auf dem aktuellen Niveau, wäre der Aufwärtstrend seit vergangenem Sommer weiterhin intakt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Crocs-Aktie. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link