Krise am US-Büroimmobilienmarkt - Anzahl notleidender Kredite wachse



Vor dem Hintergrund einer zu beobachteten Verschlechterung der CRE-Kreditqualität sei diese Zurückhaltung eine logische Konsequenz. So habe Creditreform Rating in ihrer Analyse eine steigende Zahl notleidender CRE-Darlehen feststellen können. Bei zehn von zwölf Banken habe die Quote notleidender gewerblicher Immobilienkredite zum Ende des zweiten Quartals 2023 höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres gelegen. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei die negative Marktwertentwicklung von US-Büroimmobilien. So habe sich hier die Leerstandsquote seit Beginn der Corona-Pandemie von 10 Prozent auf 18,6 Prozent im vierten Quartal 2023 nahezu verdoppelt und die Marktpreise erheblich unter Druck gesetzt.



Vor diesem Hintergrund habe Creditreform Rating auch die individuelle Anfälligkeit deutscher Banken bei einem anhaltenden Preisverfall von Gewerbeimmobilien in den USA analysiert. Demnach seien Spezialfinanzierer wie die Aareal Bank und die PBB am stärksten gefährdet. Ihre dort vergebenen Kredite für Büroimmobilien würden sich auf 152 Prozent (Aareal) bzw. 145 Prozent (PBB) des harten Kernkapitals belaufen. Unter den übrigen Banken steche die Helaba hervor, deren Exposure immerhin noch 44 Prozent des CET1-Kapitals betrage. Für die meisten anderen Institute dürfte der Preisrückgang aufgrund des geringeren Engagements im US-Office Markt allerdings verkraftbar sein.



Erhöhte Ergebnisrisiken für einige Banken in 2024



Insgesamt hätten sich laut Creditreform Rating die Auswirkungen des schwachen CRE-Umfelds auf die Geschäftsergebnisse der untersuchten Banken im ersten Halbjahr 2023 - mit Ausnahme der Spezialfinanzierer - in Grenzen gehalten. Den meisten Universalbanken hätten aufgrund ihrer breiten Geschäftsausrichtung trotz rückläufiger Profitabilität in den Immobiliensegmenten ihr Vorsteuerergebnis in der ersten Jahreshälfte 2023 gegenüber dem Vorjahr steigern können.



Die Analyse von Creditreform Rating zeige somit, dass sich die Mehrzahl der im gewerblichen Immobiliengeschäft tätigen deutschen Banken bislang als widerstandsfähig gegenüber den herausfordernden Rahmenbedingungen erwiesen habe. Dennoch seien die Risiken für den deutschen Bankensektor auch für das laufende Jahr 2024 nicht zu vernachlässigen, wie Johannes Kühner, Principal Analyst bei Creditreform Rating und Autor der Studie, warne:



"Eine nachhaltige Stabilisierung der Gewerbeimmobilienpreise ist aktuell noch nicht absehbar, der Preisdruck dürfte aber angesichts der erwarteten Leitzinssenkungen im Jahresverlauf 2024 zumindest nachlassen. Die deutschen Banken verfügen mehrheitlich über eine solide Kapitalisierung und Assetqualität, so dass die Institute auch für den Fall weiter fallender CRE-Preise ausreichend gut gerüstet erscheinen. Für einzelne deutsche Banken mit weniger diversifizierten Geschäftsmodellen und großen Finanzierungsbeständen in US-Büroimmobilien sehen wir jedoch auch 2024 erhöhte Ergebnisrisiken, die sich aus der Höhe des künftigen Risikovorsorgebedarfs im gewerblichen Immobiliengeschäft ergeben." (27.03.2024/ac/a/m)





