Robuster institutioneller Rahmen: Ein Rückgrat der Stabilität



Das "AAA"-Rating spiegele laut den Analysten von Creditreform Rating zudem den außergewöhnlich starken institutionellen Rahmen Deutschlands wider, der nicht zuletzt von Vorteilen, die an die EU-Mitgliedschaft bzw. die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion geknüpft seien, profitiere. Ein hohes Maß an politischer Stabilität, eine trotz zunehmender Zersplitterung der politischen Landschaft auf Konsens bedachte Politikgestaltung sowie effektives Krisenmanagement würden gemäß der Ratingagentur ebenfalls eine tragende Rolle für die Aufrechterhaltung der hohen Kreditwürdigkeit spielen.



Fiskalische Konsolidierung trotz struktureller Herausforderungen



Trotz der fiskalischen Belastungen durch die Covid-Pandemie und der darauf folgenden Energiekrise habe Deutschland dank einer längeren Phase der Haushaltsdisziplin vor der Pandemie genügend Spielraum, um wirtschaftliche Schocks zu bewältigen. Die Staatsschuldenquote dürfte mit Blick auf die der fiskalischen Konsolidierung eingeräumten Priorität voraussichtlich leicht abnehmen. Risiken für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen im Zusammenhang mit hohen Eventualverbindlichkeiten und alterungsbedingten Kosten würden durch Deutschlands Status als sicherer Hafen für Investoren, ein solides Schuldenmanagement und ein glaubwürdiges Bekenntnis zur Haushaltsdisziplin gemildert.



Puffer gegen wirtschaftliche Schocks auch dank langjähriger hoher Exportwettbewerbsfähigkeit



Deutschlands anhaltend hohe Leistungsbilanzüberschüsse, die unter anderem Ausdruck der starken Wettbewerbsfähigkeit seiner Exportindustrie seien, hätten seine Position als Nettogläubiger gegenüber dem Ausland gestärkt und würden einen erheblichen Puffer gegenüber Schocks bieten. (25.03.2024/ac/a/m)







