L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,56 EUR -4,16% (09.03.2023, 12:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,513 CHF -6,06% (09.03.2023, 12:16)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (09.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse verschiebt Veröffentlichung der Ergebnisse aufgrund von SEC-Zweifeln - AktiennewsDie Schweizer Bank Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) steht ständig unter Druck, so die Experten von XTB.Heute würden die Aktien mehr als 5% verlieren, nachdem bekannt geworden sei, dass die Veröffentlichung der Jahresergebnisse angesichts einer Aufforderung der US-Börsenaufsicht SEC verschoben worden sei, die eine Erklärung für bestimmte Ungenauigkeiten in früheren Finanzberichten verlange.Bereits im Februar habe die Bank mitgeteilt, dass 2022 das bisher schwierigste Jahr in der Geschichte des Unternehmens gewesen sei. Der Jahresverlust dürfte so hoch ausfallen wie seit 2008 nicht mehr, was in erster Linie auf die massiven Abhebungen der reichsten Kunden und die massiven Skandale zurückzuführen sei, in die die Bank verwickelt gewesen sei (einschließlich des Zusammenbruchs der privaten Firma Archegos Capital, die die Fonds von Sung Kook Hwang verwaltet habe, der mit Tiger Management in Verbindung stehe).Das Risikoprofil der Bank gebe keinen Anlass zu Optimismus. Die meisten Rating-Agenturen hätten die Situation des Unternehmens als negativ bewertet, und der anhaltende Druck und die neuen Nachrichten würden die Aktienkurse nach unten ziehen. All dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs der Bank, die derzeit bei 2,84% liege (Quelle: Bloomberg).Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: