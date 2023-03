Die Experten von La Française AM glauben, dass sich durch die Unruhen die Kreditbedingungen schneller verschärfen werden, da sich die Banken auf den Aufbau starker Bilanzen konzentrieren werden, selbst wenn dies auf Kosten ihres Kreditvolumens geht. Darüber hinaus hätten die FED und die EZB auf ihren jüngsten Sitzungen signalisiert, dass diese Ereignisse zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen beitragen und dass dies ihre Entscheidung beeinflussen könnte, die Zinssätze nicht so stark anzuheben, wie sie es zuvor geplant hätten.



Nichtsdestotrotz seien die Finanzbedingungen jetzt restriktiv, sowohl in den USA als auch in Europa, und die Wahrscheinlichkeit ähnlicher Krisen, wie man sie gerade erlebt habe, werde mit der Zeit immer größer. Die ersten "Opfer" seien die schwächsten Glieder des finanziellen Ökosystems gewesen. In Anbetracht der vergangenen Straffungszyklen würden weitere Opfer folgen - und die müssten nicht zwingend aus der Bankenwelt stammen. Die "verdächtigsten" Branchen dürften solche sein, die jahrelang von extrem niedrigen Zinsen profitiert hätten, die kaum reguliert seien und deren Vermögenswerte illiquide und/oder künstlich bewertet seien (Private Equity/Private Lending/Shadow Banking).



Die Zentralbanken hätten unlängst eingeräumt, dass sich ihre Maßnahmen allmählich auf die schwächeren Akteure auswirken würden, was sie jedoch nicht zu einer radikalen Änderung ihres Vorgehens veranlassen dürfte. Sollte sich die Situation nicht verschlimmern und es ihnen gelingen, die aktuellen Probleme in den Griff zu bekommen, dürften die Auswirkungen auf Wachstum und Inflation nicht ausreichen, um ihren Straffungszyklus zu beenden.



Tatsächlich hätten die jüngsten Inflationszahlen in den meisten Industrieländern insgesamt positiv überrascht. Dies sei der Fall in den USA, der Eurozone und Großbritannien gewesen. Dies ändere nichts an der mittelfristigen Einschätzung der Experten eines allmählich abnehmenden Inflationsrisikos, die von allen Umfragen zu den Inflationserwartungen (EZB, Michigan und New York FED) bestätigt werde. Kurzfristig dürfte dies die Zentralbanker jedoch nicht beruhigen. Auch der Arbeitsmarkt sei mit seinen weiterhin sehr niedrigen Arbeitslosenquoten nach wie vor sehr robust. Auch dies werde die Zentralbanken nicht dazu veranlassen, ihre Geldpolitik zu ändern, sofern alles andere gleich bleibe.



Über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bankenkrise lasse sich streiten. Ziemlich sicher sei jedoch, dass sie sich negativ auf die Bankgewinne auswirken werde, da die Zinserträge voraussichtlich sinken würden. Ebenso dürfte sich der anhaltende Rückgang der Rohstoffpreise negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken, insbesondere im Energiesektor. Gleichzeitig sehe man seit einigen Monaten eher enttäuschende Gewinn- und Umsatzmeldungen im US-Technologiesektor, insbesondere bei den größten Konzernen. In Anbetracht der Tatsache, dass 50% der Aktienrückkäufe in den USA aus dem Energiesektor, von Banken und den fünf größten Technologieunternehmen stammen würden, sei es wahrscheinlich, dass eine der wichtigsten Stützen für die Indices (insbesondere in den USA) in den kommenden Monaten schwinden werde.



Die derzeitige Situation scheine gefährlich und mahnt zur Vorsicht. Die aktuelle Bankenkrise sei ein schwerwiegendes Kreditereignis. Grundsätzlich dürfte sie jedoch die Inflations- und Wachstumsprognosen nicht so stark verändern, dass die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beenden müssten. Auch das, was im Oktober letzten Jahres mit den Pensionsfonds in Großbritannien geschehen sei, habe keine größeren Folgen gehabt. Die Zentralbanken seien wachsam und würden die entsprechenden Instrumente einsetzen, aber sie würden auch nicht einfach aufhören.



Das Problem sei, dass mit der Zeit ein solches Ereignis immer wahrscheinlicher werde, wobei die Volatilität dann sehr stark zunehme. Insofern sei ein drastischer Anstieg der impliziten Volatilität an den Anleihemärkten eher selten, ohne dass dies erhebliche Auswirkungen auf die Volatilität anderer Anlageklassen oder auf die Risikoprämien im Allgemeinen habe. Genau das haben wir zwar in den letzten beiden Wochen erlebt, es ist aber keineswegs sicher, dass dies auch beim nächsten Mal der Fall sein wird, so die Experten von La Française AM. (29.03.2023/ac/a/m)







Der derzeitige Stress im Bankensektor, der sowohl in den USA als auch in Europa zu beobachten ist, ruft Erinnerungen an vergangene Finanzkrisen und insbesondere an die Krise von 2008 wach, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française AM.Aus vielen Gründen sei die heutige Situation jedoch ganz anders: Die Banken seien viel besser kapitalisiert und die riskantesten Geschäftsbereiche seien fast aus ihren Bilanzen verschwunden. Die zunehmende Verschärfung der Kreditbedingungen werde durch den Senior Loan Officer Survey der FED wie folgt veranschaulicht und zeige die sehr starke Korrelation zwischen diesem Indikator und der Rezessionsgefahr in den USA.Es sei äußerst schwierig, die genauen Folgen dieser Insolvenzen für das Wirtschaftswachstum abzuschätzen. Zumal die Zukunft mehrerer US-Regionalbanken, deren Aktienkurse in den letzten Tagen eingebrochen seien, nach wie vor sehr unklar sei.