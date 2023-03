Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Zusammenbruch von drei US-Banken letzte Woche hat die Liquiditätskrise der Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) beschleunigt, so Jérémie Boudinet, Head of Investment Grade Credit bei La Française AM.



Doch wie stehe es um die Ansteckung anderer europäischer Banken und des europäischen und globalen Bankensystems insgesamt?



In den vergangenen Jahren sei die Credit Suisse in mehrere aufsehenerregenden Skandale verwickelt gewesen, die Fragen zu ihren Corporate-Governance-Praktiken und ihrer allgemeinen Unternehmenskultur aufgeworfen hätten. Deshalb hätten die Experten Credit Suisse von ihreb offenen oder Spezialfonds ausgeschlossen, da es in der Vergangenheit immer wieder zu schwerwiegenden operativen Zwischenfällen und geschäftlichen Kontroversen gekommen sei, die Mängel im Risikomanagement des Unternehmens aufgezeigt hätten. Diese Vorfälle würden sich zwar in ihrer Art und Auswirkung unterscheiden, ihre Häufung deute jedoch darauf hin, dass innerhalb des Unternehmens weiterhin strukturelle Probleme bestünden. (21.03.2023/ac/a/m)





