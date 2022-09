Die Techniker der Credit Suisse würden bei Erdöl das größte Rückschlagspotenzial sehen, wobei Rohöl der Sorte Brent möglicherweise auf bis zu 63,02 USD pro Barrel fallen könnte - ein Rückgang um 28,9%. "Brent-Rohöl ist nun deutlich unter den entscheidenden Unterstützungsbereich von 92,09/90 USD - das 38,2%-Retracement der Aufwärtsbewegung von 2020/2022 - gefallen, und wir erwarten weitere Schwäche in Richtung des 50%-Retracements bei 77,56 USD", hätten die Analysten geschrieben.



Ein Durchbruch darunter könnte Brent sogar bis auf 63,02 USD zurückwerfen - ein 61,8 %-Retracement seiner Gewinne zwischen 2020 und 2022, "wo wir eine nachhaltigere Konsolidierung/Gegenbewegung erwarten würden", so die Experten.



Nach Ansicht der Charttechniker der Credit Suisse deute das jüngste Scheitern des Silberpreises an der Widerstandsmarke von 21,39 USD auf einen Pullback in Richtung der Unterstützung bei 15,56 USD hin. "Da Kupfer derzeit unter seinem 55-Tage-Durchschnitt notiert, befindet sich das Industriemetall weiterhin in einem klar definierten technischen Abwärtstrend", so die Techniker. "Mit einem großen Top immer noch in Kraft und der Markt unter fallenden langfristigen gleitenden Durchschnitten, bleiben wir voreingenommen in Richtung weiterer Schwäche."



Die Credit Suisse schreibe, dass Gold bereits ein bedeutendes "Double Top" bestätigt habe und das Metall bis auf 1.440 USD pro Unze fallen könnte. Das entspräche einem Rückgang von 13,7%. "Wir erwarten eine weitere Schwäche bei 1.600, dann 1.560 und schließlich 1.451/40 Dollar", würden die Experten schreiben. "Nur ein überzeugender Ausbruch über den 55-Tage-Durchschnitt bei 1.725 Dollar würde den Druck auf das Edelmetall verringern."



Analysten seien stark prozyklisch - diese Erkenntnis sei nicht neu. In diesem Fall seien es technische Analysten, die auf eine Trendfolge aller Rohstoffe nach unten setzen würden. Dabei komme es allerdings stark darauf an, welche Charttechnik man verwende. Sehe man sich die Bewegung unter Elliott-Wellen-Gesichtspunkten an, dann seien Gold und auch Öl eher an einem markanten Tief. (30.09.2022/ac/a/m)







