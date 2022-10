Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,6795 EUR +8,25% (07.10.2022, 12:16)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,54 CHF +7,66% (07.10.2022, 12:01)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (07.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Aktionäre der Credit Suisse gehe eine nervenaufreibende Woche zu Ende. Der Kurssturz am vergangenen Montag von mehr als zehn Prozent sei erst halb verdaut. Das Management wolle mit den Zahlen zum 27. Oktober eine neue Strategie präsentieren. Doch die Zeit dränge. Nun versuche man mit einer anderen Aktion die Situation zu beruhigen.Die Schweizer Credit Suisse habe heute den Rückkauf von Schuldpapieren angekündigt. Sie wolle dafür drei Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) aufwenden. Die Bank stecke nach Milliardenverlusten in einer umfassenden Umstrukturierung. Details wolle sie aber erst bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am 27. Oktober bekannt geben.Den Rückkauf der Schuldpapiere begründe das Finanzinstitut mit den "attraktiven Preisen". Man wolle damit die Zinsausgaben optimieren. Nach Angaben von Analysten signalisiere das Geldhaus mit dem Schritt, dass man über die nötigen Mittel verfüge und finde, dass die Kurse der Papiere zu niedrig seien.Die Pläne der überarbeiteten Strategie würden zudem immer klarer. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte mit Verweis auf informierte Kreise, dass das Management für die Ausgliederung eines Kernstücks der Investmentbanking-Sparte einen externen Investor suche.Die Ausgliederung im Stil einer Boutique-Bank könnte die Beratung bei Übernahmen und Fusionen, Kapitalmarkt-Emissionen sowie Leveraged Finance umfassen, würden Personen berichten, die mit den Überlegungen vertraut seien. Der externe Investor solle die Kapitalbasis stärken und die Kosten für die Neu- und Wiedereinstellung und Bindung von Spitzenbankern mittragen, heiße es.Die Credit Suisse erinnere eher an die Deutsche Bank vor sechs Jahren. Eine umfassende Restrukturierung sei bitter nötig. Die Situation bei Lehmann Brothers 2008 sei hingegen eine völlig andere gewesen.Die Aktie der Credit Suisse lege heute kräftig zu, der Markt nehme die News gut auf. Ob das schon der Befreiungsschlag für den Kurs und das Management sei, lasse sich aber nicht sagen.Anleger meiden die Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Credit Suisse Group AG. (Analyse vom 07.10.2022)