Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (11.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Morgen könnte der Kurs der Credit Suisse schon wieder unter Druck geraten: Eine renommierte Nachrichtenagentur melde, dass Steuerfahnder die Bank einmal mehr ins Visier genommen hätten. Das wecke Erinnerungen an eine Milliarden-Strafe für die Credit Suisse. Die Erholungsbewegung der Aktie könnte somit jäh beendet sein.Die Credit Suisse sei Insidern zufolge erneut Gegenstand einer Untersuchung im Zusammenhang mit möglicher Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das US-Justizministerium untersuche, ob das Institut weiterhin US-Kunden dabei geholfen habe, Vermögenswerte vor den Behörden zu verbergen, berichte Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die erste Eilmeldung sei kurz nach 18 Uhr über den Ticker gelaufen.Die Ermittler würden dem Bericht zufolge der Frage nachgehen, ob die Bank US-Kontoinhabern geholfen habe, die der US-Steuerbehörde möglicherweise Vermögenswerte in Höhe von insgesamt Hunderten von Millionen US-Dollar verschwiegen hätten. Es gehe vor allem um Kunden mit südamerikanischen Pässen. Ehemalige Banker hätten die Credit Suisse verraten, wie aus Gerichtsakten hervorgehe.Die Bank selbst bestreite unangemessenes Verhalten. Man kooperiere mit den US-Behörden, habe die Credit Suisse mitgeteilt. Die Bank toleriere keine Steuerhinterziehung und seit 2014 seien die Anstrengungen erheblich intensiviert worden, Personen zu identifizieren, die versucht hätten, Vermögenswerte vor Steuerbehörden zu verbergen. Solche Konten würden geschlossen.Die Schweizer Großbank habe sich 2014 im Steuerstreit mit den US-Behörden geeinigt. Dazu habe sie ein Schuldeingeständnis abgelegt und ihr seien damals Strafzahlungen von insgesamt 2,6 Milliarden US-Dollar auferlegt worden.Nach großen Pannen im vergangenen Jahr und mehreren verlustreichen Quartalen habe die Credit Suisse eine "umfassende Strategieüberprüfung" angekündigt. Über deren Ergebnisse wolle sie am 27. Oktober berichten.Die Credit Suisse stehe ohnehin unter Druck: Zuletzt habe es Gerüchte über eine Schieflage gegeben. Mit einer Kapitalerhöhung sei zu rechnen. Goldman Sachs zufolge könnten der Credit Suisse sonst 2024 bis zu acht Milliarden Franken fehlen. Nun drohe auch noch der nächste Skandal."Der Aktionär" hatte bereits vor der heutigen Nachricht in seiner aktuellen Ausgabe explizit vom Kauf der Aktie abgeraten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 11.10.2022)