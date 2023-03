L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Das Kursfeuerwerk bei der Credit Suisse nach der bereitgestellten Liquiditätshilfe der Schweizer Notenbank (SNB) sei schon wieder abgebrannt. Den zweistelligen Gewinnen gestern folge heute erneut ein Rücksetzer. Denn aus dem Schneider sei die Bank noch lange nicht. Die eigenständige Zukunft stehe immer mehr in Frage.Mit der am Donnerstag von der SNB gewährten Liquiditätshilfe von 50 Mrd. CHF könne sich die Credit Suisse womöglich über mehrere Wochen retten. Allerding müsse schnell das Vertrauen wiederhergestellt werden, ansonsten würden weitere Einlagen abfließen und Konkurrenten das Geschäft scheuen.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten in Asien mehrere sehr vermögende Kunden ihr Engagement angesichts der Turbulenzen in dieser Woche weiter zurückgefahren. Im Nahen Osten hätte einige Kunden die Bank aufgefordert, Bareinlagen in Schatzanweisungen und Anleihen umzuwandeln.Auch wenn sich die Situation wieder beruhigen würde, die Credit Suisse sei stark angeschlagen und könne so nicht weitermachen. Eine Übernahme durch die Konkurrentin UBS oder eine Zerschlagung der Sparten werde immer mehr zum Thema. Anleger sollten die Credit Suisse-Aktie meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: