Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,42 EUR -8,07% (27.10.2022, 09:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,44 CHF -6,78% (27.10.2022, 09:20)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Schweizer Großbank Credit Suisse stehe seit Wochen im Fokus der Anleger. Anfang Oktober seien am Markt zuletzt große Sorgen über die Solvenz des Geldhauses aufgekommen. Jetzt habe man die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Im Vorfeld sei bereits klar gewesen, dass zeitgleich ein Sanierungsplan vorgelegt werde. In Q3 stehe ein Milliardenverlust zu Buche und das sei noch nicht einmal das Schlimmste.Die Credit Suisse habe das dritte Quartal mit einem massiven Verlust beendet und eine Kapitalerhöhung im Volumen von vier Milliarden Franken (4,03 Milliarden Euro) angekündigt. Der Verlust sei noch sehr viel höher ausgefallen als von Analysten im Vorfeld prognostiziert. In der Periode von Juli bis September 2022 habe die Bank einen Reinverlust von rund vier Milliarden Franken geschrieben. Es sei der vierte Quartalsverlust in Folge. Letztmals habe die Bank im dritten Quartal 2021 einen Gewinn und zwar in der Höhe von 434 Millionen Franken geschrieben.Der Verlust umfasse den Angaben zufolge eine Wertberichtigung latenter Steuerguthaben in Verbindung mit der Strategieüberprüfung der Bank in der Höhe von 3,7 Milliarden Franken. Der Verlust vor Steuern werde mit 342 Millionen Franken beziffert - nach einem Gewinn von rund einer Milliarde im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten im Schnitt mit einem Vorsteuerverlust von 613 Millionen Franken gerechnet sowie einem Minus unter dem Strich von 602 Millionen Franken.Am größten sei die Not operativ in der Investmentbank. Bereits Ende Juli habe die Credit Suisse für die Sparte einen Verlust in Aussicht gestellt. Dieser habe nun 666 Millionen Franken erreicht. Auch die Kapitalisierung mache der Bank derweil zu schaffen. Die harte Kernkapitalquote sei auf 12,6 Prozent nach 13,5 Prozent Ende Juni gefallen. Die Bank habe aus diesem Grund die Ausgabe neuer Aktien im Volumen von rund vier Milliarden Schweizer Franken angekündigt. Das Volumen entspreche fast einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung.Der Verlust der Credit Suisse falle deutlich größer aus als erwartet. Auch die Kapitalerhöhung falle höher aus, als vielfach prognostiziert worden sei. Gut sei, dass man zumindest einen neuen Großaktionär gefunden habe. Allerdings dürfte die Aktie für Privatanleger nun komplett uninteressant werden, denn die Verwässerung ihrer Anteile durch die Eigenkapitalerhöhung dürfte massiv sein. Die Kapitalunterlegung der Bank sei mit 12,6 Prozent hartem Kernkapital indes immer noch gegeben und der Fortbestand der Bank dürfte zumindest aktuell nicht gefährdet sein.Eine andere Frage sei, ob die angekündigten Umbau-Maßnahmen ausreichen würden, um die Bank wieder profitabel zu machen. Das dürfe bezweifelt werden - gerade im aktuellen Umfeld.Anleger lassen die Finger von der Aktie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2022)Mit Material von dpa-AFX