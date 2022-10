Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (04.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter Aktionären der Großbank Credit Suisse herrsche Panik. Anders sei der gestrige Kurssturz um mehr als zehn Prozent nicht zu erklären. Die Beschwichtigungen des Managements hätten bisher keinen Wiederhall gefunden. Die Turbulenzen dürften noch einige Zeit weitergehen, die Aktie habe aber schon jetzt ihr Allzeit-Tief erreicht.Die Credit Suisse sei bereits seit längerem nicht mehr in der Spur. Als beinahe einzige Bank habe man einen größeren Schaden aus der plötzlichen Pleite des Hedgefondes Archegos vergangenes Jahr verbucht. 2021 sei dann mit einem Verlust von umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro abgeschlossen worden, das erste Halbjahr 2022 habe zu einem noch größeren Minus (fast zwei Milliarden Euro) geführt.Am Wochenende sei an den Märkten Panik aufgekommen, nachdem die Kreditausfallversicherungen für Aktien der Credit Suisse auf ein Rekordniveau zugelegt hätten. Immer mehr Anleger würden einen Zusammenbruch der Bank fürchten. Die Aktie habe seit Jahresbeginn rund 55 Prozent verloren.Credit Suisse-Manager hätten einem Medienbericht zufolge das Wochenende damit verbracht, Großkunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung der Schweizer Großbank zu beruhigen. Die Manger hätten Anrufe getätigt, nachdem sich die CDS-Absicherungen zuletzt stark verteuert hätten, berichte die "Financial Times" am Sonntag.Die Credit Suisse habe in den vergangenen Jahren verschiedene Managementfehler gemacht. Zudem gebe es offenbar Schwächen im Umgang mit Risiken wie der Fall des Hedgefonds Archegos 2021 gezeigt habe. Die Sanierung müsse jetzt glaubwürdig angegangen werden.Die Aktie sei ohnehin keine laufende Empfehlung. Anleger meiden das Papier, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 04.10.2022)Mit Material von dfa-AFX