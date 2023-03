Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die angeschlagene Schweizer Großbank habe die für den heutigen Donnerstag angekündigte Veröffentlichung des Geschäftsberichts kurzfristig verschoben. Als Grund habe die Credit Suisse in einer Mitteilung kurzfristig eingetroffene Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC genannt, die zunächst noch genauer abklären wolle. Am Finanzmarkt seien die Nachrichten schlecht angekommen.Den Angaben zufolge habe die US-Börsenaufsicht die Bank erst am Mittwochabend und damit wenige Stunden vor der geplanten Veröffentlichung kontaktiert. Dabei sei es um die technische Bewertung von früher veröffentlichten Revisionen der Berichterstattung über Geldflüsse in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 sowie den Kontrollprozessen gegangen.Die Großbank habe daraufhin entschieden, die Veröffentlichung des Geschäftsabschlusses und des Vergütungsberichts für 2022 "kurz" zu verschieben. Sie wolle die eingegangenen Anmerkungen zunächst besser verstehen, habe es in der Mitteilung weiter geheißen. Wann genau die Berichte nun veröffentlicht werden sollten, habe das Finanzinstitut noch nicht bekannt gegeben.Die bereits veröffentlichten Finanzergebnisse des Jahres 2022 seien der Credit Suisse zufolge von den jüngsten Bedenken nicht betroffen. Das Geldhaus habe seine vorläufigen Geschäftszahlen bereits am 9. Februar präsentiert. Auch der Termin der für 4. April geplanten Hauptversammlung stehe nicht in Frage, habe es im Umfeld der Bank geheißen. Außer der SEC seien offenbar keine weiteren Aufsichtsbehörden in die Verschiebung involviert.Die Sanierung der Credit Suisse sei mit zahlreichen Risiken behaftet. Es lasse sich nicht abschätzen, ob es zusätzliche Verfehlungen der Bank gebe.DER AKTIONÄR rät weiterhin von einem Einstieg ab, so Fabian Strebin. (Analyse vom 09.03.2023)Mit Material von dpa-AFX