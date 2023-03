SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,741 CHF -1,54% (06.03.2023, 14:41)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (06.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse nach dem Verlust ihres größten Aktionärs unter Druck - AktiennewsDie Aktien der Schweizer Bank Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) stehen zu Beginn der neuen Woche unter Druck, da Harris Associates, der größte Aktionär der Credit Suisse seit fast 20 Jahren, seine gesamten Anteile verkauft hat, wie die "Financial Times" berichtet, so die Experten von XTB.Wie die "FT" unter Berufung auf David Herro, CIO von Harris Associates, weiter schreibe, sei die Zukunft der Bank sehr ungewiss.Die Aktien des Unternehmens hätten seit 2007 fast 95% ihres Wertes verloren. (Quelle: Bloomberg)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:2,755 EUR -2,30% (06.03.2023, 14:56)