L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

5,00 EUR +4,17% (07.10.2022, 10:03)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,443 CHF +5,36% (07.10.2022, 17:30)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (09.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Bemühungen des Credit-Suisse-Managements zur Restrukturierung der Schweizer Bank würden Kreisen zufolge auf Hochtouren laufen. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Freitagabend hätten u.a. die US-Investmentgesellschaft Pimco und eine Investorengruppe um die ebenfalls amerikanische Investmentgruppe Centerbridge Interesse an Teilen des Credit-Suisse-Geschäfts.Die Gesellschaften seien in der engeren Wahl für zumindest einen Teil des Geschäftsbereichs für verbriefte Produkte der Credit Suisse, habe es unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld der Verhandlungen geheißen. Vertreter von Pimco, Centerbridge und Credit Suisse hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.Die Bank wolle in weniger als drei Wochen über ihre Bemühungen zur Restrukturierung berichten. Ein Deal würde ihr helfen, andere Restrukturierungsmaßnahmen zu finanzieren. Ein Verkauf könnte zur Freisetzung von regulatorischem Kapital und möglicherweise zu einem gewissen Bargeldzufluss führen.Am Freitag habe die Bank den Rückkauf eigener Anleihen im Gesamtbetrag von rund 3 Mrd. CHF angekündigt. Sie habe damit ein Signal an die Finanzmärkte gesendet, dass sie weiterhin über genügend Liquidität verfüge, habe es in Marktkreisen geheißen. Noch am vergangenen Wochenende hätten sich die Spekulationen über die finanzielle Gesundheit der Schweizer Großbank teilweise überschlagen, auf Twitter seien gar Untergangsszenarien verbreitet worden.Die Credit Suisse erinnere an die Deutsche Bank vor sechs Jahren. Eine umfassende Restrukturierung seiist bitter nötig. Derzeit sei die Credit Suisse/Aktie nur etwas für Zocker, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: