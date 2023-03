Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

0,78 EUR -61,39% (17.03.2023, 18:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,86 CHF -8,01% (17.03.2023, 17:31)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (19.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die schwer angeschlagene Schweizer Großbank werde vom größeren Lokalrivalen UBS übernommen. Das hätten der Schweizer Bundesrat sowie Vertreter der beiden Institute und der Aufsichtsbehörden am Sonntagabend im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) unterstütze die Übernahme mit einer Liquiditätshilfe von 100 Mrd. CHF und der Staat biete ebenfalls mehrere Milliarden auf.Die UBS Group hat dem Kauf der Credit Suisse in einer historischen, von der Regierung vermittelten Transaktion zugestimmt. Das berichteten zuerst die Financial Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg.Der Schweizer Bundesrat sowie Vertreter der beiden Institute und der Aufsichtsbehörden hätten das am Sonntagabend im Rahmen einer Medienkonferenz bestätigt. Vorausgegangen gewesen sei ein das ganze Wochenende dauernder Verhandlungsmarathon, an dem die Beteiligten der beiden Banken sowie Spitzenvertreter von Politik und Aufsichtsbehörden teilgenommen hätten.Die UBS bezahle für die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse 3 Mrd. CHF in eigenen Aktien. Die Aktionäre der CS würden für 22,48 Aktien der CS eine UBS-Aktie erhalten, habe die Bank am Sonntagabend mitgeteilt. Die Transaktion, die noch bestimmten Bedingungen unterliegte, solle bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.Um allfällige Risiken für die UBS zu reduzieren, gewähre die Schweiz der UBS zudem eine Garantie im Umfang von 9 Mrd. CHF zur Übernahme von potenziellen Verlusten. Mit den getroffenen Maßnahmen werde sichergestellt, dass die SNB der Credit Suisse im Bedarfsfall umfassend Liquidität zur Verfügung stellen könne. Die Schweizerische Nationalbank habe sich zudem bereit erklärt, der UBS im Rahmen der Transaktion eine Liquiditätslinie i.H.v. 100 Mrd. USD anzubieten.Dabei sehe das Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen. Diese sollten bis 2027 mehr als 8 Mrd. USD jährlich erreichen, habe die Bank mitgeteilt. UBS bleibe stark kapitalisiert und bekenne sich zu einer progressiven Dividendenpolitik. Die Übernahme solle ab 2027 zum Ergebnis je Aktie beitragen.Der Plan, der in eilig anberaumten Krisengesprächen am Wochenende ausgehandelt worden sei, solle den massiven Absturz der Aktien und Anleihen der Credit Suisse in der vergangenen Woche nach dem Zusammenbruch kleinerer US-Kreditinstitute auffangen. Eine Liquiditätshilfe der Schweizer Zentralbank Mitte der Woche habe ein Marktdrama nicht beenden können, das Kunden und Gegenparteien in die Flucht zu schlagen gedrohte habe.Mit der Übernahme der Credit Suisse gehe ein Krimi zu Ende, der die Märkte das komplette Wochenende über beschäftigt habe. Eine Fusion dürfte die bessere Alternative als eine Verstaatlichung sein. Anleger sollten kommende Woche dennoch mit stärkeren Kursausschlägen an den Börsen rechnen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)