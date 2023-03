Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (18.03.2023/ac/a/a)



ZürichKulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Schweizer Großbank komme nicht zur Ruhe. Trotz der Liquiditätshilfe der Notenbank in Milliardenhöhe habe die Aktie den Handel zum Wochenende mit einem herben Minus von 8% beendet. Mittlerweile sehe es so aus, als ob die Tage der Bank gezählt sein könnten. Im Hintergrund sollten bereits verschiedene Optionen durchgespielt werden.Die Großbank UBS sei gemäß eines Presseberichts in Gesprächen zur ganzen oder teilweisen Übernahme der kriselnden Credit Suisse. Wie die "Financial Times" am Freitagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet habe, würden sich die Aufsichtsräte der beiden größten Schweizer Kreditinstitute am Wochenende getrennt treffen, um über die Kombination zu beraten. Die Schweizerische Nationalbank und die Finanzaufsicht Finma hätten die Gespräche orchestriert, habe es weiter geheißen.Die Schweizer Aufsichtsbehörden hätten laut dem Blatt den US-amerikanischen und britischen Amtskollegen mitgeteilt, dass eine Fusion der beiden Banken ihr "Plan A" sei. Die Credit Suisse habe nach Angaben der Financial Times nicht sofort auf ihre Anfrage nach einem Kommentar reagiert, während die UBS, die Bank of England und die Federal Reserve eine Stellungnahme abgelehnt hätten. Es gebe keine Garantie, dass eine Einigung erzielt werde, schreibe das Blatt weiter.Ebenfalls von der "Financial Times" sei berichtet worden, dass der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock zusammen mit anderen Investoren an einer Übernahme der Bank, oder an mehreren ihrer Sparten, interessiert seien. Eine Sprecherin von BlackRock habe das jedoch gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg dementiert.Die Credit Suisse habe schon längere Zeit gravierende Probleme. Durch den Kollaps mehrerer US-Regionalbanken seien diese nun schonungslos in den Fokus gerückt. Für die Branche und das komplette Finanzsystem wäre es sehr wichtig, bis Montag eine tragfähige Lösung zu haben. Dann könnten sich die Börsen insgesamt wieder etwas beruhigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link