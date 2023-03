Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,08 EUR -5,97% (16.03.2023, 14:05)



2,06 CHF +21,51% (16.03.2023, 13:51)



CH0012138530



876800



CSX



CSGN



CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (16.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die UBS-Aktie könne sich nach dem jüngsten Kursrutsch am Donnerstag signifikant erholen. Neben der stützenden Nachricht, dass die Credit Suisse eine Kapitalspritze bekomme, gebe es in diesem Kontext noch spannende Gedankenspiele eines US-Analysehauses, wie es mit dem angeschlagenen Konkurrenten weitergehe - die UBS sei Teil davon.Die J.P. Morgan-Analysten würden laut einer Bloomberg vorliegenden Studie die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS als wahrscheinliches Szenario erachten. Einem Kauf würde dann wohl ein Börsengang oder eine Abspaltung der Schweizer Banksparte der Credit Suisse folgen, da eine Kombination der beiden auf dem heimischen Markt übermächtig wäre. Die Sparte könnte etwa zehn Milliarden Franken wert sein, so die US-Experten. Die Papiere der UBS seien erneut zum Kauf empfohlen.Ein weiteres denkbares Szenario sei die "Rettung aus sich selbst heraus". Dabei würde die Investment-Sparte der Credit Suisse geschlossen. Aus Sicht von J.P. Morgan könnte dies jedoch zu wenig sein, um das verlorengegangene Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen. Und: Eine drittes Gedankenkonstrukt wäre ein noch größeres Einsteigen der Schweizerischen Nationalbank - etwa über eine Einlagengarantie oder indem sie mit Eigenkapital einsteige, wobei dies zu einer starke Verwässerung für die Aktionäre führen würde.Die Credit Suisse würden die J.P. Morgan-Experten nach wie vor mit einem "neutral"-Rating bewerten. Die Kapitalausstattung der angeschlagenen Bank sei nicht das Problem, aber der "anhaltende Vertrauensverlust des Marktes in die Strategie und die anhaltende Erosion des Geschäftsmodells" seien gefährlich.Während die UBS-Aktie am Donnerstag (Mittagszeit) rund 3,5 Prozent auf 17,34 Schweizer Franken zulegen könne, verzeichne die Credit Suisse gar ein Kursplus von mehr als 20 Prozent.Ob es zu einer Fusion komme, werde sich zeigen. Inwieweit die UBS dadurch Synergien heben könne, sei zudem fraglich. Kurzum: Investierte Anleger könnten bei der UBS dabeibleiben und auf eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends setzen. Wichtig sei - gerade in dem aktuell sehr volatilen Umfeld - ein enger Stopp-Loss.Bei der Credit Suisse bleibt "Der Aktionär" bei seiner Einschätzung: Auch Schnäppchenjäger sollten in der aktuellen Situation besser einen Bogen um die Aktien der angeschlagenen Bank machen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 16.03.2023)