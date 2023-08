Börsenplätze UBS Group-Aktie:



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (11.08.2023/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Credit-Suisse-Übernahme: UBS verzichtet auf Staatsgarantie - AktiennewsEs war ein denkwürdiges Wochenende Mitte März, als sich die altehrwürdige Credit Suisse in die Arme der großen Konkurrentin retten musste, gestützt durch Milliardenzusagen vom Staat, so die Experten von "FONDS professionell".Nun habe die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) alle Bilanzposten überprüft - und festgestellt, dass sie den Notfallzuschuss nicht brauche.Die UBS Group löse den Garantievertrag im Wert von neun Milliarden Franken (9,3 Mrd. Euro), den sie im Zuge der Credit-Suisse-Übernahme mit der Schweizer Regierung geschlossen habe, freiwillig auf. Das gehe aus einer Ad-hoc-Mitteilung der Zürcher Großbank hervor.Offensichtlich sehe sich die UBS imstande, mögliche Verluste aus dem im März eingefädelten und im Juni abgeschlossenen Notfall-Deal selbst zu schultern, ohne auf staatliches Geld zurückgreifen zu müssen. Man habe auch "schwere Stressverlustszenarien" geprüft, heiße es in der Mitteilung. Die Bank verzichte darüber hinaus auf die Möglichkeit, im Fall der Fälle auf Liquiditätsspritzen der Schweizerischen Nationalbank im Volumen von bis zu 100 Milliarden Franken zurückzugreifen.Der Garantievertrag mit der Schweizer Regierung habe vorgesehen, dass zunächst die UBS bis zu fünf Milliarden Franken aus möglichen Verlusten für die Abwicklung eines Portfolios mit "Non-Core-Assets" der Credit Suisse übernommen hätte. Darüber hinaus wäre die Eidgenossenschaft mit bis zu neun Milliarden Franken eingesprungen. "Dies wurde im Rahmen der Transaktion als notwendig erachtet, um die UBS vor potenziellen Extremrisiken zu schützen, da die Zeit für eine umfassende Überprüfung der jeweiligen Vermögenswerte am Rettungswochenende nur begrenzt vorhanden war", erinnere die Bank.Da das Institut nun sämtliche Vermögenswerte, die durch die Vereinbarung abgedeckt gewesen seien, überprüft habe, sei sie zum Schluss gekommen, dass der Garantievertrag nicht mehr erforderlich sei. Die UBS zahle dem Bund für die Bereitstellung des Garantievertrags insgesamt 40 Millionen Franken.