LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,303 EUR +0,16% (26.09.2022, 17:04)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,108 CHF +0,91% (26.09.2022, 16:49)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (26.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Bei der Credit Suisse sei es in den vergangenen Quartalen alles andere als rund gelaufen. Ende Juli habe die Schweizer Großbank dann kommuniziert, dass man alles auf den Prüfstand stellen wolle. Nun melde sich das Geldhaus in Form eines Zwischen-Feedbacks wieder zu Wort, was die Anleger mit Blick auf das Kursplus goutieren würden.Die Credit Suisse sehe sich mit der laufenden Strategieüberprüfung auf Kurs. Man komme mit der umfassenden strategischen Überprüfung, einschließlich möglicher Veräußerungen und Verkäufe von Vermögenswerten, gut voran, habe es in einer Mitteilung vom Montag geheißen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung würden Alternativen erwägen, welche über die letztjährige Strategieüberprüfung hinausgehen würden. Einige strategische Initiativen würden derzeit umgesetzt, welche auch potenzielle Verkäufe umfassen würden.Wie bereits mehrfach angekündigt, wolle die Bank über die Ergebnisse der Strategieüberprüfung bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal am 27. Oktober informieren.Da die Credit Suisse nichts Konkretes bekanntgegeben habe, bleibe es spannend. Ob den Schweizern im schwierigen Marktumfeld der Turnaround (nach einigen Negativ-Quartalen) gelinge, sei alles andere als ausgemacht. Deshalb sollten allenfalls sehr risikobewusste Anleger mit einem überschaubaren Betrag diese Wette eingehen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: