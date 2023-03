L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,02 EUR -0,35% (17.03.2023, 22:29)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,86 CHF -8,01% (17.03.2023, 17:31)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (18.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Banken-Turbulenzen würden die Finanzwelt weiter in Atem halten: Trotz eines milliardenschweren Stützungspakets stehe die angeschlagene Credit Suisse an der Börse schon wieder unter Druck. Auch andere Bankaktien wie die First Rebublic Bank oder die Bank of America würden ins Wanken geraten. Hinzu komme, dass die Ex-Konzernmutter der Silicon Valley Bank nun insolvent sei.An der Börse bleibe die Nervosität hoch: Die Aktie der Credit Suisse sei am Freitag erneut auf Talfahrt gegangen und zeitweise wieder zweistellig bis auf 1,767 CHF abgerutscht. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) habe dem kriselnden Finanzkonzern ein Hilfspaket in Form von Krediten von bis zu 50 Mrd. CHF zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme habe jedoch bei Credit-Suisse-Aktionären nur vorübergehend für Beruhigung gesorgt, auch wenn der Kurs noch etwas vom Rekordtief bei 1,55 CHF vom Mittwoch entfernt geblieben sei.Auf ein Milliarden-Stützungspaket der Schweizerischen Nationalbank für die Credit Suisse in Europa sei am Donnerstag eine koordinierte Rettungsmaßnahme für ein weiteres strauchelndes Geldhaus in den USA gefolgt. Die Regionalbank First Republic erhalte angesichts von Liquiditätssorgen und heftigen Kursverlusten an der Börse eine insgesamt 30 Mrd. USD schwere Finanzspritze von den größten US-Geldhäusern, darunter JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo. Der Schritt sei "höchst willkommen" und demonstriere die Widerstandskraft des Bankensystems, habe es in einer gemeinsamen Mitteilung von Finanzministerium und FED geheißen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: