Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (15.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Der Chef der Credit Suisse Schweiz, André Helfenstein, habe am Mittwoch versucht, die Bankkunden angesichts des Absturzes des CS-Aktienkurses zu beruhigen. Darüber hinaus hätten nun Kreise bekannt gegeben, dass das US-Finanzministerium Engagements der Banken bei Credit Suissse prüfen lasse. Das seien die Details.Die Credit Suisse sei noch immer eine "sehr gut kapitalisierte Bank", habe der Chef der Credit Suisse Schweiz, André Helfenstein, in einem Interview mit Blick TV betont. Natürlich sei die Bank nicht zufrieden damit, wo sich der Aktienkurs befinde, habe er gesagt. Der Kurs habe aber nichts mit der Sicherheit der Kundeneinlagen zu tun. Das Absacken des Aktienkurses habe damit zu tun, dass die Bankentitel wegen der Probleme von US-Regionalbanken unter Druck stünden.Das von ihm geleitete Schweizer Geschäft sei zudem gut aufgestellt und arbeite gut, so der CS Schweiz-Chef. Die Bank wolle nun nahe bei den Kunden sein und zudem den Umbau der Bank konsequent weiterzuführen. Die CS werde in zwei Jahren eine andere Bank sein als heute, sie werde stabiler aufgestellt sein und sich auf die Schweiz und auf das Vermögensverwaltungsgeschäft konzentrieren.Allerdings stehe die Großbank wegen der Restrukturierung und dem "anspruchsvollen Geschäftsjahr 2022" mit einem Milliardenverlust im Blickfeld, habe Helfenstein gesagt. "Es ist unruhiger um uns." Die Credit Suisse habe im vergangenen Jahr einen Verlust von 7,3 Milliarden Franken und massive Abzüge von Kundenvermögen in Höhe von 123 Milliarden vermeldet.Das US-Finanzministerium solle nach den jüngsten Kursturbulenzen um die strauchelnde Credit Suisse aktiv das Engagement US-amerikanischer Banken bei der CS prüfen. Das hätten mit der Sache vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt, wie diese am Mittwochabend berichtet habe.Zuvor sei bereits bekannt geworden, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) den Fall offenbar eng verfolge. Laut dem Wall Street Journal habe sie die von ihr beaufsichtigten Banken kontaktiert. Sie wolle wissen, welche Engagements die Finanzhäuser gegenüber der Credit Suisse hätten.Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stelle der Credit Suisse bei Bedarf Liquidität zur Verfügung. Das habe diese am Mittwochabend zusammen mit der Finma mitgeteilt. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, heiße es weiter.Die Kapitalerhöhung der Credit Suisse habe den Kurs Ende letzten Jahres bereits belastet. Die eingeleitete Sanierung stehe auf tönernen Füßen, denn das Umfeld habe sich zuletzt stark verschlechtert. Die heutigen Nachrichten seien ein weiterer Nackenschlag.Anleger meiden die Credit Suisse-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2023)