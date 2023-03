(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (16.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die stark angeschlagene Schweizer Großbank habe sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Mrd. CHF gesichert. Zudem habe die Credit Suisse am frühen Donnerstagmorgen in Zürich den Rückkauf von bestimmten Euro- und Dollar-Anleihen im Volumen von 3 Mrd. CHF angekündigt. Die Aktie der Bank sei am Mittwoch bis zu 30% auf das Rekordtief von 1,55 CHF gefallen.Bis zum Handelsende habe sich gestern das Minus zwar auf 24% reduziert. Damit habe sich allerdings die Talfahrt der vergangenen Wochen insgesamt weiter beschleunigt. Die Bank kämpfe mit einer Reihe von Problemen. So hätten riskante Geschäfte im Investmentbanking zu einem hohen Verlust im vergangenen Jahr gesorgt. Zudem würden Kunden ihre Gelder abziehen und die Aufseher hätten zuletzt sowohl das Risikomanagement als auch Teile der Finanzberichterstattung beanstandet.Mit den in der Nacht angekündigten Schritten würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen. Diese zusätzliche Liquidität würde das Kerngeschäft und die Kunden der Crédit Suisse unterstützen. Zuvor hätten die SNB und Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma mitgeteilt, dem Finanzinstitut bei Bedarf Liquidität zur Verfügung zu stellen. Es gebe aktuell zudem keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute aufgrund der Probleme der US-Banken, habe es weiter geheißen.Bankchef Ulrich Körner habe der Mitteilung zufolge gesagt: "Mit diesen Maßnahmen stärken wir die Crédit Suisse im Rahmen unseres strategischen Wandels, um für unsere Kunden und andere Anspruchsgruppen Mehrwert zu schaffen. Wir danken der SNB und der Finma für die Umsetzung unseres strategischen Wandels."Crédit Suisse habe bereits am Mittwoch versucht, die Bankkunden zu beruhigen. Es handle sich um eine "sehr gut kapitalisierte Bank", habe der Chef der Crédit Suisse Schweiz, André Helfenstein, in einem Interview des Schweizer Senders "Blick TV" betont. Der Kurseinbruch gehe darauf zurück, dass die Bankentitel wegen der Probleme von US-Regionalbanken unter Druck stünden.Ebenfalls bereits am Mittwoch habe der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, in einem Interview des Fernsehsenders Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung kategorisch ausgeschlossen. Die Bank sei Großaktionär der Crédit Suisse, die im vergangenen Jahr einen Verlust von 7,3 Mrd. CHF und massive Abzüge von Kundenvermögen i.H.v. 123 Mrd. CHF vermeldet habe.Nach dem Crash gestern könnten die nun eingeleiteten Maßnahmen wieder etwas Ruhe bringen. Bei der Credit Suisse seien nicht Probleme mit zu wenig Kapital vorherrschend. Die vorsorglich zur Verfügung gestellte Liquidität der Notenbank könnte Abhilfe schaffen, um die größte Panik aus dem Markt zu nehmen.Es bleibe dabei, dass auch Schnäppchenjäger in der aktuellen Situation von den Aktien der Credit Suisse die Finger lassen sollten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2023)