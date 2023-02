Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (21.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Aktien der Credit Suisse hätten an der Börse keinen leichten Stand. Nach einem Verlust von 7,29 Milliarden Franken (7,38 Milliarden Euro) im vergangenen Jahr und einer Kapitalerhöhung seien Anleger einiges an Negativmeldungen gewohnt gewesen. Nun zeichne sich ab, dass es auch neue, juristische Probleme geben könnte.Die Papiere der Schweizer Credit Suisse seien heute zwischenzeitlich mit einem Kursverlust von bis zu 6,4 Prozent auf ein Rekordtief von gut 2,59 Schweizer Franken gefallen. Vorausgegangen sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters gewesen. Diese habe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die Schweizer Finanzaufsicht Finma untersuche, ob Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann "potenziell irreführende Aussagen" im Zusammenhang mit dem massiven Abfluss von Kundengeldern getätigt habe. Ein Finma-Sprecher habe den Bericht auf AWP-Anfrage nicht kommentieren wollen. Auch die Bank habe eine Stellungnahme abgelehnt.Lehmann habe Anfang Dezember gegenüber der "Financial Times" erklärt, die starken Abflüsse hätten sich "abgeflacht" und "teilweise umgedreht". Im vergangenen Jahr habe die Credit Suisse allein in den Monaten Oktober bis Dezember einen Verlust von fast 1,4 Milliarden Franken verbucht. Gerüchte über eine mögliche finanzielle Schieflage der Bank hätten reale Folgen für das laufende Geschäft: So hätten Kunden im vierten Quartal im großen Stil Gelder von der Credit Suisse abgezogen. Netto habe sich der Abfluss auf 110,5 Milliarden Franken belaufen, im Gesamtjahr seien es sogar mehr als 123 Milliarden gewesen.Zwar habe die Aktie die Verluste zum Handelsschluss wieder auf etwa vier Prozent eindämmen können. Die Meldung zeige aber, dass der Konzern noch weit von einem Turnaround entfernt sei und es noch einiges aufzuarbeiten gelte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link