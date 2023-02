L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt.



Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die Schweizer Großbank habe ihr ganz eigenes Krisenjahr 2022 mit einem weiteren Milliardenverlust abgeschlossen. Nach einem tiefroten Schlussquartal sei für das Gesamtjahr unter dem Strich ebenfalls ein dickes Minus gestanden. Die Bank habe im letzten Herbst eine umfassende Sanierung eingestoßen, der Erfolg sei jedoch ungewiss.

Der Fehlbetrag habe 2022 einen Wert von 7,3 Mrd. CHF ereicht, wie das Geldhaus am Donnerstag in Zürich mitgeteilt habe. Zudem hätten Kunden im vierten Quartal nach Gerüchten über eine Schieflage der Bank im großen Stil Gelder abgezogen: Netto habe sich der Abfluss auf 110,5 Mrd. CHF ergeben, im Gesamtjahr seien es sogar mehr als 123 Mrd. CHF gewesen. Dennoch sollten die Anteilseigner für 2022 eine Dividende von 0,05 CHF je Aktie erhalten.

Bereits im Vorjahr habe die Credit Suisse nach den Debakeln um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Liquidierung der Greensill-Fonds einen Verlust von 1,65 Mrd. CHF erlitten. 2022 hätten Abschreibungen auf latente Steuerguthaben, der teure Umbau des Konzerns und rote Zahlen der Investmentbank auf das Ergebnis durchgeschlagen. Einen noch höheren Fehlbetrag als 2022 habe die Credit Suisse lediglich mitten in der Finanzkrise ausgewiesen: Im Jahr 2008 habe sie ein Minus von 8,2 Mrd. CHF verbucht.

Während die große Krise in der Bankenbranche durch den scharfen Anstieg der Inflation und den Ukraine-Krieg ausgeblieben sei, habe die Credit Suisse 2022 immer wieder durch Negativschlagzeilen Aufmerksamkeit erregt. Zwar sei Ende letzten Jahres erfolgreich eine Kapitalerhöhung am Markt durchgezogen worden, ob das ambitionierte Sanierungsprogramm zum Erfolg führe, stehe allerdings in den Sternen.