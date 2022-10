Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,168 EUR -11,68% (27.10.2022, 13:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

4,20 CHF -11,82% (27.10.2022, 13:27)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (27.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse: Massiver Nettoverlust im dritten Quartal - Restrukturierungspläne - AktiennewsDie Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) wird heute nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts für das 3. Quartal 2022 mehr als 10% niedriger gehandelt, so die Experten von XTB.Die Schweizer Bank habe einen massiven Nettoverlust gemeldet, der acht Mal höher gewesen sei als vom Markt erwartet. Ein Großteil dieses Verlusts sei jedoch ein nicht zahlungswirksamer Verlust, der aus Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung resultiere.Die Credit Suisse habe für das 3. Quartal 2022 einen Nettoverlust von 4,03 Milliarden CHF gemeldet. Dies stehe im Vergleich zu den Marktprognosen von -505 Millionen CHF. Der Vorsteuerverlust habe sich jedoch "nur" auf 342 Millionen CHF belaufen und sei damit geringer gewesen als der vom Markt erwartete Verlust von 491 Millionen CHF. Woher sei dann ein so hoher Nettoverlust gekommen? Die Bank habe eine Wertberichtigung von 3,7 Milliarden auf latente Steueransprüche im Zusammenhang mit einer strategischen Überprüfung vorgenommen und in einer Erklärung erklärt, dass sie eine radikale Umstrukturierung ihrer Investmentbank plane. Die Bank rechne mit Restrukturierungskosten zwischen dem 4. Quartal 2022 und 2024 in Höhe von 2,9 Milliarden CHF. Für das letzte Quartal 2022 würden Restrukturierungskosten sowie Wertberichtigungen auf Software und Immobilien in Höhe von rund 250 Millionen CHF erwartet.Medienberichte würden ihren Tribut fordernDie Credit Suisse sei im September im Mittelpunkt des Marktgeschehens als eine Bank gestanden, die möglicherweise den nächsten "Lehman-Moment" auslösen könnte. In einigen Medienberichten sei angedeutet worden, dass die Bank möglicherweise auf einen Zusammenbruch zusteuere, der nicht nur den Schweizer oder europäischen Bankensektor, sondern aufgrund der Größe des Instituts auch den gesamten Globus erschüttern würde. Es sehe so aus, als hätten diese Berichte ihren Tribut gefordert, indem sie Anleger und Einlageninhaber verängstigt hätten, da die Credit Suisse Anfang Oktober erhebliche Abflüsse von Einlagen und AUM verzeichnet habe.Während die Kunden der Credit Suisse durch die düsteren Medienberichte über den Zustand der Bank aufgeschreckt worden seien, schienen die Interessengruppen nicht so verängstigt zu sein. Die Bank werde zusätzliches Kapital für die Restrukturierung benötigen und plane, rund 4 Milliarden CHF durch die Ausgabe neuer Aktien an qualifizierte Anleger und ein neues Bezugsrechtsangebot an bestehende Anleger zu beschaffen. Die Saudi National Bank habe bereits eine Finanzierungszusage über 1,5 Milliarden CHF gegeben.Aktienkurse würden um über 10% einbrechenDie Bank habe zwar Umstrukturierungspläne ausgearbeitet und begonnen, sich um zusätzliches Kapital zu bemühen, um ihre Kapitalquoten zu erhöhen, aber der Markt scheine nicht überzeugt zu sein. Der Aktienkurs der Credit Suisse sei heute um mehr als 10% gefallen und habe damit einen Großteil der jüngsten Erholung wieder zunichtegemacht. Der Ausverkauf sei am 61,8%-Retracement der jüngsten Aufwärtskorrektur vorerst gestoppt worden, aber eine weitere Verkaufswelle sei nicht auszuschließen. Es sei zu beachten, dass dieses Retracement in der psychologischen Zone um 4,00 CHF zu finden sei, was die technische Bedeutung zusätzlich erhöhen könnte.