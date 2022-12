In der Vergangenheit sei das CDS-Instrument häufig kritisiert worden, doch nach Ansicht der Regulierungsbehörden habe es die Konkursverfahren von Unternehmen beschleunigt, die es ohnehin hätten durchlaufen müssten. man könne also ein Risiko eingehen und den CDS-Spread als die Fähigkeit des Marktes betrachten, die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Bedrohung durch finanzielle Instabilität zu bewerten.



Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,916 EUR -3,28% (07.12.2022, 16:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,892 CHF -2,17% (07.12.2022, 16:04)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (07.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse: Hohes Risiko - Credit Default Swaps steigen - AktiennewsDie Aktien der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF), die Anfang Oktober für heftige Börsenspekulationen über einen möglichen Konkurs und eine Insolvenz der Bank gesorgt hatten, stehen weiterhin unter Verkaufsdruck, so die Experten von XTB.Die CDS-Werte (Credit Default Swaps) seien auf neue Höchststände gestiegen:Die auf Dollar lautenden Anleihen der Credit Suisse seien in letzter Zeit gefallen, und die CDS-Spreads seien auf ein Rekordhoch von fast 444 Basispunkten gestiegen. Reuters habe darauf hingwiesen, dass die CDS-Niveaus jetzt mit 466 Basispunkten mit denen der italienischen Banca Monte dei Paschi vergleichbar seien, die bereits eine gerettete Bank sei.Im Vergleich dazu würden die Commerzbank, Santander und UBS, die zu den potenziell gefährdeten Banken gehören würden, ihre CDS-Spreads deutlich niedriger halten, nämlich im Bereich von 70-80 Basispunkten. Die Bankanalysten von ABN Amro hätten die Situation kommentiert und betont, dass "das Vertrauen der Anleger noch nicht wiederhergestellt ist". Der Q3-Finanzbericht der Credit Suisse habe den Markt negativ überrascht.Die Credit Suisse sei derzeit dabei, neue Aktien im Zusammenhang mit einer geplanten Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 2,24 Milliarden als Teil einer umfassenderen Kapitalmaßnahme in Höhe von CHF 4 Milliarden zu emittieren.Was seien CDS?Ein Credit Default Swap sei eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle und eine Art Vertrag zwischen Parteien, der Teil der Preisgestaltung für das Risiko eines potenziellen Zahlungsausfalls oder des Eintretens anderer negativer Ereignisse sei. Ein wichtiger Faktor, der sich auf den CDS-Spread auswirke, sei die Bewertung des Risikos der Transaktion durch Rating-Institute wie Fitch, Standard & Poor's und Moody's.Eine Ausweitung des CDS-Spreads eines Instituts bedeute, dass die Spekulanten mit zunehmender Sicherheit von dessen zukünftigen Problemen ausgehen würden. Derzeit handele es sich bei der überwiegenden Mehrheit der CDS um sogenannte "naked CDS", die von Instituten gehandelt würden, die nicht gleichzeitig die Schulden (Anleihen) des Unternehmens besitzen würden, dessen CDS-Kontrakte sie handeln würden.