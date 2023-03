L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,65 EUR -30,96% (15.03.2023, 13:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,626 CHF -27,41% (15.03.2023, 13:30)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (15.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Börsen in Europa würden heute erneut verlieren, nachdem sich gestern in den USA eine Stabilisierung angedeutet habe. Die rote Laterne würden aufgrund der Pleite der Silicon Valley Bank aus den USA auch in Europa erneut Bankaktien tragen. Doch den Vogel schießedie Schweizer Credit Suisse ab. Dort giebe es zusätzliche Probleme.Die Credit Suisse könne nicht auf weitere Hilfe des Großaktionärs Saudi National Bank bauen. Für die Aktien sei es nach dementsprechenden Aussagen eines Vertreters der Bank in einem Interview mit Bloomberg TV rapide abwärts gegangen. Nach einem stabilen Start sei der Kurs um bis zu 20% auf das Rekordtief von 1,83 CHF abgerutscht. Im noch jungen Jahr habe das Papier der angeschlagenen Investmentbank damit rund ein weiteres Viertel an Wert verloren, nachdem es bereits im Vorjahr um fast 70% eingebrochen sei. 2007 habe die Credit Suisse-Aktie noch mehr als 90 CHF gekostet.Der Chairman der saudischen Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, habe in einem Interview mit Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung auf Nachfrage kategorisch ausgeschlossen. Dafür gebe es vielerlei Gründe - nicht nur juristische und regulatorische. Die staatliche Saudi National Bank habe die Bank Ende 2022 mit einer Kapitalspritze gestützt und halte seit dem knapp 10% der Anteile und sei damit der größte Aktionär der angeschlagenen Bank. Zweitgrößter Aktionär sei der staatliche katarische Investmentfonds Qatar Investment Authority, der fast 7% der Anteile halte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: