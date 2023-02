SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

2,775 CHF -0,68% (16.02.2023, 16:02)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (16.02.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andrew Coombs von der Citigroup:Andrew Coombs, Analyst der Citigroup, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) und senkt das Kursziel von 3,70 auf 3,10 CHF.Coombs begründe die Abstufung und die Kurszielsenkung damit, dass die Schweizer Bank im vierten Quartal noch stärkere Abflüsse im Wealth Management als erwartet und eine "deutlich schlechtere Entwicklung" im Bereich Markets verzeichnet habe. Während die Geschäftsleitung in der Telefonkonferenz eine gewisse Beruhigung in Bezug auf Kapitalflüsse, Kapital und Liquidität vermittelt habe, habe sie auch "ernsthafte Fragen über die künftige Gewinnentwicklung aufgeworden",, so der Analyst in einer heute vorliegenden Studie.Andrew Coombs, Analyst der Citigroup, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Credit Suisse-Aktie von "buy" auf "neutral" herab und reduziert das Kursziel von 3,70 auf 3,10 CHF. (Analyse vom 16.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:2,816 EUR +0,43% (16.02.2023, 16:17)