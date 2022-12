L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

3,047 EUR +3,15% (09.12.2022, 10:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

3,006 CHF +2,18% (09.12.2022, 09:57)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (09.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Schweizer Bank habe ihre geplante Kapitalerhöhung in zwei Schritten erfolgreich abschließen können. Die Aktionäre der Credit Suisse hätten im Rahmen einer Kapitalerhöhung 98,2% der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Die restlichen neuen Aktien sollten am Markt zum Ausgabepreis oder darüber verkauft werden. Das sei ein erster Erfolg für den Vorstand.Insgesamt nehme die Großbank laut einer Mitteilung vom Donnerstagabend wie geplant weitere 2,24 Mrd. CHF oder sogar noch etwas mehr ein. Sie habe in zwei Schritten ihr Kapital um rund 4 Mrd. CHF aufgestockt. Die bestehenden Aktionäre hätten im Rahmen der Kapitalerhöhung neue CS-Aktien zum Preis von 2,52 CHF zeichnen können. Je Aktie hätten sie ein Bezugsrecht erhalten, wobei sieben Bezugsrechte zum Kauf von zwei neuen Aktien berechtigt hätten. Das Credit Suisse-Aktie habe am Donnerstag mit 2,942 CHF geschlossen.Am 1. Dezember habe der Titel ein Rekordtief von 2,654 CHF markiert. Äußerungen von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann, wonach die Abflüsse von Kundengeldern praktisch zum Erliegen gekommen seien, hätten dann zu einer Erholung beigetragen. Konzernchef Ulrich Körner werte den Abschluss der Kapitalerhöhung als "wichtigen Meilenstein" für die "neue" Credit Suisse. Die Bank habe in den letzten Wochen bei der Umsetzung der strategischen Maßnahmen wichtige Fortschritte gemacht.Die Kapitalerhöhung sei die Voraussetzung für den Umbau, der erst beginnen müsse. Im aktuellen Umfeld dürfte das mehr als schwierig werden. Aber die Sanierung bei der Credit Suisse und insbesondere die Verbesserung des Risikomanagements im Investmentbanking seien überfällig.Die Credit Suisse-Aktie sei nach wie vor kein Kauf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: