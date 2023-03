Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (10.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.In allerletzter Minute habe die Credit Suisse die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts am gestrigen Donnerstag verschoben. Die Börse habe entsprechend negativ reagiert: Die Aktie habe ihren Weg nach unten ungebremst fortgesetzt. RBC-Analystin Anke Reingen sehe jedoch weiterhin Spielraum nach oben.Analystin Anke Reingen von RBC habe die Einstufung auf "sector perform" mit einem Kursziel von drei Franken belassen. Die von der SEC angesprochenen Revisionen dürften vergleichsweise geringe Beträge betreffen, habe sie begründet. Auf den Cashflow habe sie den Fokus generell nicht gelegt. Dennoch sei es negativ zu bewerten, wenn die US-Börsenaufsicht Nachfragen zur Rechnungslegung stelle.Von den 26 von Bloomberg befragten Analysten vertrete Reingen dabei eine der bullishten Einstellungen. Nur zwei Experten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, zehn würden sie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 3,07 Franken.Bereits am Montag sei bekannt geworden, dass der langjährige Großaktionär Harris Associates sämtliche Anteile an der Großbank verkauft habe. Nun habe der Druck auf die stark gebeutelte Aktie der Credit Suisse noch mehr zugenommen. Knapp 30 Prozent habe sie seit ihrem Februar-Hoch mittlerweile eingebüßt."Der Aktionär" rät weiterhin von einem Einstieg ab, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 10.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link