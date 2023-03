Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.

Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,863 EUR -8,09% (17.03.2023, 14:47)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

1,849 CHF -8,56% (17.03.2023, 14:32)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Die Erleichterung über die Finanzhilfen für die in der Krise steckenden Credit Suisse und First Republic Bank habe nicht lange gedauert. Die Aktie der Credit Suisse verliere aktuell fast 9%, die First Republic Bank notiere vorbörslich 14% im Minus. Das zeigt: Der Markt müsse erst wieder Vertrauen in die Branche fassen.Das Credit-Suisse-Drama gehe weiter - Ende ungewiss. Die Schweizer Bank und ihr Wettbewerber UBS würden einen Zwangszusammenschluss ablehnen. Die UBS würde es vorziehen, ihre eigene Strategie zu verfolgen und sträube sich deswegen gegen den Plan, berichte Bloomberg. Die Credit Suisse sehe zu viele Überschneidungen der Unternehmen und sei deswegen ebenfalls gegen die Fusion.Die anhaltende Unsicherheit missfalle dem Markt sehr und so stehe die Aktie der Credit Suisse nach einem guten Start (+3%) am Mittag erneut massiv unter Druck.In den USA sei derweil die Freude über die Unterstützung für die First Republic Bank verpufft. Elf US-Großbanken würden dem Unternehmen mit unversicherten Einlagen im Volumen von insgesamt 30 Mrd. USD beispringen.Seit Tagen bemühe sich die US-Regierung, die Lage zu entspannen - bislang habe sich der Erfolg in Grenzen gehalten. Nach dem Zusammenbruch des Start-up-Finanzierers Silicon Valley Bank habe die US-Regierung am Wochenende mit einer weitreichenden Einlagengarantie versucht, die Nerven von Bankkunden im Land zu beruhigen.Das Vertrauen in die Banken werde derzeit auf eine harte Probe gestellt. Die Deutsche Bank sei am Freitag unter den Stoppkurs des Aktionärs gefallen, die Commerzbank notiere noch darüber (Stopp: 9 Euro), so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: