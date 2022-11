Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (23.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Quartalszahlen für das letzte Jahresviertel kämen eigentlich erst Anfang 2023. Doch bei der kriselnden Credit Suisse aus der Schweiz sei schon jetzt absehbar, dass das vierte Quartal noch keine Wende gebracht habe. Daher schocke die Bank heute erneut mit einer Gewinnwarnung. Die Aktie nähere sich dem Rekordtief.Die Credit Suisse erwarte im vierten Quartal einen weiteren Milliardenverlust. Die angeschlagene Großbank leide unter schwierigen Marktbedingungen und müsse starke Geldabflüsse, vor allem im Vermögensverwaltungsgeschäft, hinnehmen. Für das Schlussquartal erwarte die Credit Suisse, die mitten in einem radikalen Umbau stecke, einen weiteren Vorsteuerverlust von bis zu 1,5 Milliarden Franken (rund 1,5 Milliarden Euro), wie sie am Mittwoch vor der außerordentlichen Generalversammlung mitgeteilt habe.Der Verlust falle damit deutlich höher aus, als Experten bisher erwartet hätten. Die Aktie habe in den ersten Handelsminuten knapp drei Prozent nachgegeben und nähere sich damit dem Rekordtief von 3,518 Franken von Anfang Oktober.Betroffen von den schwierigen Marktbedingungen sei vor allem die Investmentbank, aber auch die Vermögensverwaltung und das Schweizer Geschäft bekämen die schwachen Kundenaktivitäten zu spüren. Einschließlich des geschätzten Q4-Verlusts könnte damit für 2022 ein Verlust vor Steuern in Höhe von rund 3,4 Milliarden Franken resultieren. Die Credit Suisse habe bereits das Gesamtjahr 2021 mit einem Vorsteuerverlust von 522 Millionen abgeschlossen.Wegen der deutlich reduzierten Kundenvermögen dürfte auch das Vermögensverwaltungsgeschäft rote Zahlen schreiben. Auf den Resultaten laste auch der Ende Oktober angekündigte strategische Umbau der Gruppe. So resultiere aus dem Verkauf des Allfunds-Anteils ein Verlust von 75 Millionen Franken. Insgesamt dürften die Restrukturierungskosten im laufenden Quartal rund 250 Millionen Franken betragen. Die Finanzgruppe bekräftige aber ihre Ziele für die Kapitalquote. So wolle sie weiterhin bis 2025 eine Kernkapitalquote von über 13,5 Prozent erreichen, wobei sie diese von 2023 bis 2025 mindestens bei 13 Prozent halten wolle.Unternehmens-Sanierungen seien nie einfach, aber im aktuellen Umfeld werde es mehr als eine Herausforderung die Credit Suisse wieder auf Kurs zu kriegen.Anleger sollten von der Aktie die Finger lassen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer in den Sektor investieren wolle, werde in Deutschland bei Deutscher Bank und Commerzbank fündig. (Analyse vom 23.11.2022)Mit Material von dpa-AFX