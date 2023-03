L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (15.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.DAX und Co würden zunehmend unter Druck geraten. Vor allem die Kursschwäche des Bankensektors habe auf der Stimmung gelastet. An der Börse in Zürich würden die Papiere der Credit Suisse um über 20 Prozent einbrechen und seien auf einen weiteren Tiefststand gefallen. Auch die Kurse anderer europäischer Banken würden in Sippenhaft genommen und deutlich zurückfallen.Nach einem stabilen Start sei der Kurs der Credit Suisse in Zürich um mehr als 20 Prozent auf ein Rekordtief abgesackt. Im noch jungen Jahr hätten die Papiere damit mehr als ein weiteres Viertel an Wert verloren, nachdem sie bereits im Vorjahr um fast 70 Prozent eingebrochen seien. 2007 hätten sie noch mehr als 90 Franken gekostet. Dem Abwärtstrend seien am Mittwoch auch die Titel des Schweizer Konkurrenten UBS mit mehr als vier Prozent Minus gefolgt.Zeitgleich sei es für den kompletten europäischen Bankensektor und den gesamten Aktienmarkt nach einer Stabilisierung am Vortag wieder stärker bergab gegangen: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks habe zuletzt fast sechs Prozent auf ein erneutes Tief seit Anfang Januar verloren. Sein Jahresplus sei damit auf gut drei Prozent geschrumpft. Während die Titel der Commerzbank und der Deutschen Bank ihre Verluste jeweils auf mehr als sieben Prozent ausgeweitet hätten, sei es vor allem für französische Banken wie BNP Paribas auch deutlich bergab gegangen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: