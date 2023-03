SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse: Aktie steigt nach Liquiditätsgarantie der SNB - AktiennewsDie Aktien der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) sind am Donnerstag um fast 30% gestiegen, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) der Credit Suisse gestern eine Unterstützungsgarantie gegeben haben, so die Experten von XTB.Die Schweizer Bank werde sich bei der Zentralbank fast 50 Milliarden Franken leihen, wovon 39 Milliarden Franken sofort verwendet werden sollten. Knapp 3 Milliarden Franken sollten dazu verwendet werden, eigene Anleihen am Markt zu kaufen, um die Positionen der Bank zu stärken und die Ängste um den Schweizer Riesen zu beruhigen.Die Reaktion habe auch die Spreads auf die CDS der Bank verdeutlicht, die nach dem gestrigen astronomischen Anstieg stark an Wert verlieren würden. Wie J.P. Morgan berichte, werde das Rating für die Anleihen der Credit Suisse erneut auf "overweight" gesetzt und hinzugefügt, dass die Unterstützung durch die SNB der Umstrukturierung der Bank Zeit verschaffe, um sie voll auszufüllen (Quelle: Bloomberg).Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:2,08 EUR -5,97% (16.03.2023, 14:05)