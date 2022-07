Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Bei der Credit Suisse solle ein neuer CEO die ersehnte Wende zum Guten einleiten. Nach einem weiteren Milliardenverlust im zweiten Quartal wolle die Schweizer Großbank mit einer "internen Lösung" Anfang August die Konzernspitze neu besetzen. Damit habe sich der bisherige Chef, Thomas Gottstein, keine zweieinhalb Jahre als Credit-Suisse-Chef gehalten.Der bisherige Leiter der Fondssparte, Ulrich Körner, werde Anfang August Thomas Gottstein an der Konzernspitze ablösen, habe das zweitgrößte Geldhaus des Landes am Mittwoch mitgeteilt. Mit dem Chefwechsel wolle die Credit Suisse auch ihre Strategie auf den Prüfstand stellen. Dabei sollten die Vermögensverwaltung für reiche Kunden und das Fondsgeschäft gestärkt werden. Zudem sollten die jährlichen Kosten der Bank mittelfristig auf unter 15,5 Milliarden Franken sinken.Im zweiten Quartal habe die Bank unter dem Strich rund 1,6 Milliarden Schweizer Franken (1,62 Mrd. Euro) verloren. Vor allem in der hauseigenen Investmentbank sei es alles andere als gut gelaufen. Deren Erträge seien infolge der Turbulenzen an den Finanzmärkten um 43 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken eingebrochen. Vor Steuern habe die Investmentbank in der Folge einen Verlust von 1,1 Milliarden Franken verbucht. Belastet worden sei das Konzernergebnis zudem von Rückstellungen für Rechtsfälle in Höhe von 434 Millionen Franken. Die Bank habe zudem unter geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen gelitten, habe es geheißen.Nach einem Milliardenverlust 2021 stünden damit auch in den ersten sechs Monaten 2022 Miese von fast 1,9 Milliarden Franken zu Buche.Die Credit Suisse-Aktie könne am Mittwoch von der Personal-Rochade profitieren und gewinne rund zwei Prozent auf 5,34 Euro.Trotz des Wechsels an der Spitze seien die Aussichten, zumindest kurz- bis mittelfristig, wenig erbaulich. Auch das Chartbild lade nicht zum Einstieg ein - der langfristige Abwärtstrend sei voll in Takt.Anleger bleiben weiterhin außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Mit Material von dpa-AFX