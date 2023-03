Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktie fällt auf ein Allzeittief - AktiennewsDie krisengeschüttelte zweitgrößte Bank der Schweiz, Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF), hat ihren Geschäftsbericht mit einer Verzögerung veröffentlicht, die durch eine Vorladung der Securities and Exchange Commission (SEC) verursacht wurde, so die Experten von XTB.Die Bank habe heute bekannt gegeben, dass sie "wesentliche Schwächen" in ihren Finanzberichterstattungsprozessen für 2022 und 2021 identifiziert habe. Sie habe auch gesagt, dass sich die Liquiditätsrisiken verstärken könnten.Die Credit Suisse erwarte einen fortschreitenden Rückgang des AUM (verwaltetes Vermögen), was die Nettozinserträge, Gebühren und Provisionen verringern werde, was sich wiederum auf die Kapitalposition auswirken könne. Erstmals seit fast 15 Jahren verzichte die Geschäftsführung der Bank auf ihren Jahresbonus. Die Credit Default Swaps (CDS) für die Credit Suisse würden heute auf 5,22% (Allzeithoch) steigen, was Spekulanten signalisiere, dass sie auf einen möglichen Zahlungsausfall setzen würden.Das Gespräch mit der SEC habe die Bewertung von Anpassungen der Kapitalflussrechnungen für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2020 und 2019 und damit verbundene Kontrollen betroffen. Die Bank habe den Märkten mitgeteilt, dass sich die identifizierten "Schwächen" auf die interne Kontrolle der Finanzberichterstattung für 2021 und 2022 beziehen würden, d.h. Risikomanagement, interne Kontrolle und Kommunikation.Die Abflüsse hätten zur teilweisen Inanspruchnahme von Liquiditätspuffern und, so die Stellungnahme der Bank, "zur Unterschreitung bestimmter aufsichtsrechtlicher Anforderungen" geführt.Der Nettoverlust der Bank für das Gesamtjahr im Jahr 2022 habe 7,3 Milliarden Schweizer Franken betragen. Aufgrund der prekären Lage und einer Reihe von Skandalen habe die Credit Suisse im vierten Quartal Kundenabzüge von über CHF 110 Milliarden verzeichnet. Ihre Größenordnung habe das bereits desaströse dritte Quartal 2022 übertroffen und der Aktienabschlag habe sich verstärkt. In den letzten Tagen sei der Aktienkurs von systemischen Risiken im US-Bankensektor belastet worden.Credit Suisse (CSGN.CH) im W1-Chart: Nach dem Crash von 2008 habe sich der Aktienkurs nie wieder auf annähernd historische Höchststände erholt. Die Bank befinde sich derzeit auf historischen Tiefstständen. (Quelle: xStation5 von XTB)