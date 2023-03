Die Aktien der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) würden durchgehend unter Druck bleiben, da sie auf die Veröffentlichung des verspäteten Jahresberichts der SEC reagiert hätten. Die Bank erwarte eine fortschreitende Reduzierung des verwalteten Vermögens (AUM), um die Nettozinserträge sowie die Gebühren und Provisionen zu verringern.



Die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) seien von JP Morgan auf ein neutrales Rating herabgestuft worden. Die vorherige Einstufung sei "overweight" gewesen. Das Kursziel liege bei 83 Euro (+23% als zuvor).



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) wolle Kanada ein Batteriewerk für Elektroautos bauen. Kanada biete einen guten Zugang zu den notwendigen Materialien und sauberer Energie, füge das Unternehmen hinzu. Die Produktion solle 2027 beginnen.



Die Futures auf den DAX würden versuchen, die massiven Rückgänge von gestern am Dienstag auszugleichen. (14.03.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Sitzung am Dienstag zu den europäischen Märkten sieht eine verbesserte Stimmung unter den Anlegern, die sich vor dem Inflationsbericht positionieren, so die Experten von XTB.Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe Mühe, die starken Verluste der gestrigen Sitzung wieder wettzumachen. Im Moment liege der Fokus ganz auf der Inflation. Bemerkenswert sei auch die dynamische Erholung der Aktienkurse der US-Regionalbanken, die offenbar durch die Konjunkturprogramme der Aufsicht erleichtert würden.Die Anlegerstimmung in Europa habe sich während der Handelssitzung am Dienstag aufgrund der Unsicherheit im Bankensektor verbessert.