SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

0,763 CHF -58,98% (20.03.2023, 12:42)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (20.03.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse: Abschreibung von Anleihen löst Bankenpanik aus! AktiennewsDie UBS hat die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) für 3 Milliarden Franken (76 Rappen pro Aktie (0,76 CHF)) übernommen, so die Experten von XTB.Dies sei unter der Aufsicht der Schweizer Aufsichtsbehörden und in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan und Morgan Stanley geschehen. Darüber hinaus habe die Regierung zugesichert, dass sie die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen werde, um die Betriebskapazität beider Banken und des Schweizer Bankensektors insgesamt aufrechtzuerhalten. Die Aufmerksamkeit der Investoren richte sich jedoch auf etwas anderes.Als Teil der Vereinbarung würden die bisherigen CS-Aktionäre eine UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH )-Aktie im Austausch für 22,48 Credit Suisse-Aktien erhalten. Dies sei ein großer Verlust für die Aktionäre, aber noch schlimmer für die Inhaber von AT1-Anleihen, einer Art von Anleihen, die im Zuge der globalen Finanzkrise 2008 entwickelt worden seien. Im Rahmen der Transaktion sei beschlossen worden, AT1-Anleihen im Wert von mehr als 17 Milliarden Dollar abzuschreiben, was die Anleger nicht erfreut und im Bankensektor Panik ausgelöst habe. AT1-Anleihen seien eine Form von Schuldtiteln, die auf das regulatorische Kapital der Banken angerechnet würden, zur Erfüllung der im Gesetz festgelegten Kapitalanforderungen beitragen würden und schließlich in Aktien umgewandelt würden, wenn eine Bank die genannten Anforderungen nicht erfülle. (News vom 20.03.2023)Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:L&S-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:0,7656 EUR -4,89% (20.03.2023, 12:57)