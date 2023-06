Problematisch sei, dass die fiskalische Unterstützung schwinde. Geringere Liquidität und eine nachlassende Inflation könnten ebenfalls den Aktienmarkt in den kommenden Monaten belasten. Die rückläufige Preisentwicklung sollte laut Wilson dafür sorgen, dass das Umsatzwachstum der Unternehmen sinken werde.



Wilson warne schon länger vor einem schmerzhaften Rückschlag bei Aktien, habe bislang aber komplett falsch gelegen. Deswegen hätte er untersucht, ob sein Ertragsmodell irreführend sei. "Letzten Endes haben wir aber beschlossen, an unseren Prognosen festzuhalten."



Die niedriger als erwartet ausgefallenen Erzeugerpreise in der vergangenen Woche würden auf einen Rückgang beim Umsatzwachstum in den kommenden vier Monaten hindeuten, so der Experte. Somit sei seine skeptische Gewinnprognose vermutlich richtig.



Wer konstant auf Dauer-Bären wie Michael Wilson höre, werde an der Börse nichts verlieren, aber auch nichts gewinnen. Nach Einschätzung des AKTIONÄR sehe es derzeit noch nicht danach aus, dass die Bullen das Ruder aus der Hand geben möchten.







Der Morgan-Stanley-Analyst, bekannt als Wall Streets Oberbär, halte Aktien für "so aufgebläht, wie es nur geht" - aufgrund der enormen Liquidität, die die Notenbanken in die Märkte gepumpt hätten. Allerdings mache er auch ein überraschendes Geständnis.