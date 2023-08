Wie DER AKTIONÄR berichtete, hielt Burrys Hedgefonds Scion Asset Management zum Ende des zweiten Quartals Put-Optionen auf zwei Millionen Anteile des SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 887 Millionen Dollar. Zudem habe Burry Put-Optionen gegen zwei Millionen Anteile des Invesco QQQ ETF gehalten, der den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) abbilde. Wert der Anteile: 738 Millionen Dollar.



Auf Social Media werde Burrys neuer Big Short natürlich intensiv diskutiert. Nutzer Adam Khoo habe Burrys Prognosen seit 2015 aufgelistet - samt Performance im Anschluss. Das für Burry ernüchternde Ergebnis: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe jedes Mal nach einer Crashprognose (es seien sieben an der Zahl gewesen) zwölf Monate später höher gestanden.



Wer die Crash-Prognose 2015 von Burry komplett ignoriert habe und investiert geblieben sei, habe mit einer Investition in den S&P 500 rund 156 Prozent Plus gemacht.



Mit Crashpropheten sei es so eine Sache: Manchmal würden sie einen Volltreffer landen, aber meistens lägen sie daneben. Trotzdem würden sie seit Jahrzehnten Gehör finden - vor allem, wenn die Zeiten herausfordernder würden. Wer auf sie höre, lasse langfristig Gewinne liegen. (16.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Burry, der in den vergangenen Jahren nur 180 Millionen Dollar investiert hat, geht für 1,6 Milliarden Dollar short, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Burry sei bekannt für seine düsteren Vorhersagen. 2008 habe er mit seiner Warnung vor der Finanzkrise richtig gelegen. Danach habe sich der Markt meistens aber nicht an seinen Prognosen gehalten.