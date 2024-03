Berlin (www.aktiencheck.de) - Zuletzt war die Stimmung am Kryptomarkt sehr ausgelassen und mit dem Erreichen neuer Höchststände wurden zahlreiche Anleger angelockt, welche vielleicht bislang noch nie in dieses Segment investiert hatten. Doch wie so oft ist die Trendwende meist dann sehr nah, wenn die Euphorie und Gier der Anleger am größten ist, erklärt Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.



"Nachdem der Bitcoin im Laufe der vorigen Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatte, gesellten sich einige heftige Verkaufstage hinzu. Das Handelsvolumen auf der Verkäuferseite war besonders hoch und zeigte, dass hier eventuell einige Großanleger begannen, Kasse zu machen. Grundsätzlich wäre ein Pullback in Richtung der 20-Tage-Linie, hier in Orange eingezeichnet, völlig normal gewesen, doch dieser gleitende Durchschnitt wird gerade unterschritten. Von einem Crash würde ich bislang noch nicht sprechen, sondern eher von einer mehr als überfälligen Korrektur. Die nächste Zielmarke dürfte wohl die 50-Tage-Linie und somit der letzte Breakout aus der eingezeichneten Bullenflagge knapp unter der Marke von 54.000 USD werden. Hier wird sich zeigen, ob die Aufwärtsbewegung langfristig weitergehen kann. Wenn nicht, wäre dies wohl das Ende der im Februar gestarteten Rally. Vorerst nehme ich hier einen neutralen Standpunkt ein."



Die Aussichten bewerte Mautz daher als neutral. (20.03.2024/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



