Nassim Taleb sei als Crash-Prophet und Bitcoin-Skeptiker bekannt. Im Gegensatz zu ihm vertrete "Der Aktionär" die Meinung, dass der Boden bei der Kryptowährung eingezogen sei und der Kurs weiter steigen werde.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (12.06.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nassim Taleb, der Bestseller-Autor von "Der Schwarze Schwan" und häufiger Kritiker von Kryptowährungen, habe am Donnerstag auf der Bloomberg Invest gesprochen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dabei habe er sich nicht zurückgehalten, als er nach seiner Meinung zu Bitcoin und anderen digitalen Vermögenswerten im Zuge der jüngsten Maßnahmen der SEC gegen Coinbase und Binance gefragt worden sei. "Ich bin tatsächlich ein Kritiker von Bitcoin", habe er gesagt. "Mein Hauptgrund ist, dass er nicht einmal zur Geldwäsche taugt! Er ist zu verfolgbar. Gold kann man wieder einschmelzen, man kann etwas damit machen, aber Bitcoin ist ein Buchungseintrag irgendwo, den jeder mit grundlegendem statistischem Wissen triangulieren kann."Talebs zweite Kritik an Bitcoin drehe sich um die fast schon religiöse Haltung seiner eifrigsten Anhänger. "Es wurde in einen Kult verwandelt", habe er gesagt. "Ich meine, wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte mischen wir Geld und Kult. Normalerweise hat man Kulte bei Yoga, Musik oder etwas Ähnlichem, aber hier haben wir einen Kult bei einem Finanzprodukt." Er habe hinzugefügt, dass die beiden nicht gut zusammenpassen würden, "weil Finanzen einige Schwerkraftregeln haben, die letztendlich diesem Modell schaden."