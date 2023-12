Ursprünge von Craps

Offizielle Namensgebung von Craps



Um auf die Namensgebung des Spiels zu kommen, muss man noch ein wenig weiter in die Geschichte eintauchen:



Im 17. Jahrhundert wurde Hazard in England immer beliebter und eines der bevorzugten Spiele in den ersten Spielsalsons.



Das Hazard-Fieber dehnte sich bald auf das französische Volk aus, sodass es ein Standardspiel des Adels wurde.



Als Frankreich das heutige Nova Scotia 1755 gegen die Engländer verlor, zogen die dort bereits lebenden Franzosen an der Ostküste entlang in Richtung Louisiana. Diese Franzosen wurde übrigens ‘Cajuns’ genannt und während dieser Verlagerung in einen anderen Landstrich entstand der Name ‘Creps’.

Vom noch unbekannten Spiel zum Liebling in Spielsalons



New Orleans wurde Anfang 1800 zu einem Spielerparadies. Crabs würde jedoch erst mehr Aufmerksamkeit erhalten, als der adlige Bernard de Marigny aus London anreiste und dem Spiel zu mehr Bekanntheit verhalf. Er dachte sich jedoch, man könnte die Spielregeln ein wenig vereinfachen, indem er vorschlug, dass man mit zwei Würfeln eine 7 würfeln müsste, um zu gewinnen. Ab dem Punkt, war es unter den Wohlhabenden nicht mehr sonderlich beliebt, da sich mit zwei Würfeln sehr leicht eine 7 erzielen lässt. Weniger wohlhabende Menschen waren jedoch äußerst an diesem Spiel interessiert.



Craps Spielregeln

Während man bei Craps vor gut 200 Jahren noch eine sieben würfeln musste, haben sich die Regeln verändert. 1907 erfand der Würfelmacher John H. Winn moderne Spielregeln, die bis heute im Gebrauch sind, wenn auch teilweise abgeändert und ergänzt. Im Prinzip geht es bei Craps vorrangig darum zu tippen, welche Augenzahl zwei Würfel nach einem Wurf erzielen. Dabei gibt es verschiedene Wettmöglichkeiten:



Pass Line: Eine Pass-Line-Wette, die als solche auf einem Spieltisch gestaltet sein kann, gewinnt, wenn die Würfel entweder eine 7 oder eine 11 erzielen. Sofern sie eine 4, 5, 6, 8 oder 9 erzielen, wird das Ergebnis der Wette als Punkt gezählt. Sie gilt als verloren, wenn eine 2, 3 oder 12 gewürfelt wird.



Odds: Diese Wette hat keinerlei Hausvorteil und wird an dem Ort markiert, wo man einen Punkt in der Pass Line erhalten hat. Allerdings nur, wenn noch keine 7 gewürfelt wurde.



Platzwette: Man wettet auf eine Zahl und gewinnt, wenn sie vor einer 7 gewürfelt wird.

Der Aufstieg in das digitale Spielimperium

Mit den neuen Spielregeln des Craps-Vaters John H. Winn eroberte das Spiel die Casinos. Es war natürlich nur eine Frage der Zeit, wann es mit dem Voranschreiten moderner Technologie auch online gespielt werden könnte.



Die Regeln zu Online Craps gleichen sich jenen in landbasierten Casinos, während es natürlich weitere Varianten geben kann. Bei dem Erlebnis geht jedoch einiges verloren. In einem landbasierten Casino findet das Spiel an einem Tisch statt, man ist also von anderen Spielern umgeben und alle fiebern mit. Jedoch ist kein Würfel perfekt hergestellt, sodass ein Würfelergebnis nicht unbedingt zufällig ist, was durch die Art und Weise des Würfelns obendrein beeinflusst werden kann.



In der Online-Version kann natürlich der gemeinschaftliche Effekt ein wenig verloren gehen - es sei denn, man entscheidet sich für eine Runde Live Craps. Dafür können Spieler in aller Ruhe ihre Wetten setzen und sogar von Casino Boni profitieren. Einige Craps-Spiele kann man sogar kostenfrei spielen. (15.12.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Craps mag im deutschen Sprachraum nicht unbedingt ein alltäglicher Begriff sein, es sei denn, man ist im Hitnspin Casino Online ein aktiver Spieler. Dort wird man bereits über das ein oder andere Craps-Spiel gestolpert sein. Die Frage, die sich für einige stellt ist jedoch, wieso nennt sich ein Würfelspiel Craps, woher kommt es und wie spielt man es?Einige könnten an dieser Stelle Craps mit Knobeln und ähnlichen Würfelspielen verwechseln. Die kann man jedoch nicht mittlerweile online in einem Casino spielen und genau von dieser Stelle rührt der ganze Nervenkitzel.Wie genau Craps entstanden ist, ist eigentlich eine Frage für sich. In der menschlichen Geschichte gab es schon vor Jahrhunderten ein ähnliches Spiel, welches sich lediglich im Lauf der Zeit weiterentwickelt hat.Die Römer waren bekanntlich begeisterte Spieler, weshalb Spielen offiziell eigentlich sogar verboten war. Es hielt sie natürlich nicht davon ab, außer bei den Saturnalien heimlich ein paar Runden zu spielen. Hinweise deuten darauf hin, dass sie Schweineknöchel in eine quadratische Form geschnitzt haben, um sie auf ihren umgedrehten Schildern als Spieltisch zu werfen und das Ergebnis zu wetten.Von der breiteren Masse wird hingegen eher angenommen, dass es durch den Einfallsreichtum von Sir William Tyre während der Kreuzzüge im Jahr 1125 als Zeitvertreib bei der Belagerung eines Schlosses namens Hazarth erfunden wurde. Daraus entstand die erste Namensgebung für Craps: Hazard.