Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

32,80 EUR -1,38% (02.08.2022, 08:53)



XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

33,05 EUR -0,54% (01.08.2022, 17:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (02.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Wie die gesamte Chemiebranche bereite sich auch der Kunststoffkonzern Covestro auf einen möglichen Erdgasmangel in Deutschland vor. Zur kurzfristigen Senkung des Gasbedarfs in Deutschland seien verschiedene Maßnahmen wie etwa die Umstellung auf ölbasierte Generatoren zur Dampferzeugung getroffen worden.Zudem werde weiter an den Produktionsprozessen gearbeitet, um den Gas- und Energieverbrauch zu senken, habe das Unternehmen im Zuge der Vorlage endgültiger Zahlen für das zweite Quartal mitgeteilt. Insgesamt würden die deutschen Standorte des DAX -Konzerns rund ein Viertel der globalen Produktionskapazitäten ausmachen. Covestro habe erst am Freitag vor allem wegen des starken Anstiegs der Gaspreise die Gewinnprognosen für 2022 deutlich gesenkt.Wie das Unternehmen nun mitgeteilt habe, sei der Umsatz im zweiten Quartal um fast ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen, was allerdings an höheren Verkaufspreisen und dem schwachen Euro gelegen habe. Der Absatz sei im zweiten Quartal zurückgegangen. Der Überschuss habe sich mit 199 Millionen Euro mehr als halbiert.Angesichts der vielen verschiedenen Risiken - wie etwa ein möglicher Gasengpass, womöglich Logistikprobleme durch Niedrigwasser im Rhein oder eine kräftige Abschwächung der Weltkonjunktur - sei die Covestro-Aktie ausnahmslos für Mutige geeignet. Wer allerdings über starke Nerven und einen langen Atem verfüge, könne weiterhin bei dem hervorragend aufgestellten und hochprofitablen Unternehmen mit solider Bilanz einsteigen. Denn noch immer liege der Börsenwert mit nur 6,2 Milliarden Euro deutlich unter dem ausgewiesenen Eigenkapital von 8,4 Milliarden Euro. Wichtig dabei: Ein Stopp bei 30,00 Euro sichert vor größeren Verlusten ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Covestro-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link